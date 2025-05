Suplementy kolagenowe zyskują na popularności jako skuteczne wsparcie dla skóry, stawów i ogólnej kondycji organizmu. Poniżej przedstawiamy pięć starannie wyselekcjonowanych produktów, które pomogą w utrzymaniu młodego wyglądu i sprawności fizycznej. Sprawdź!

/ Materiały prasowe

Kolagen PRIMABIOTIC Jabłkowo-brzoskwiniowy

/ Materiały prasowe

Kolagen PRIMABIOTIC o smaku jabłkowo-brzoskwiniowym to suplement diety w formie płynnych shotów, stworzony z myślą o kompleksowym wsparciu organizmu. Każda buteleczka o pojemności 30 mililitrów zawiera 10 000 miligramów hydrolizowanego kolagenu wołowego, który wspomaga zdrowie skóry, włosów, paznokci oraz układu kostno-stawowego. Produkt wzbogacony jest o kompleks 12 witamin, w tym witaminy A, C, D, E oraz witaminy z grupy B, które wspierają układ odpornościowy, nerwowy i pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Dzięki płynnej formie i przyjemnemu smakowi, suplementacja jest łatwa i przyjemna, bez konieczności rozpuszczania proszku czy połykania tabletek. Zaleca się spożywanie jednej buteleczki dziennie, najlepiej po posiłku, przez minimum 4 tygodnie. Oferowany zestaw wystarczy aż na cały miesiąc.

Sprawdź kolagen PRIMABIOTIC

Kolagen PRIMABIOTIC Sport Ananasowy

/ Materiały prasowe

PRIMABIOTIC Sport to suplement diety stworzony z myślą o osobach aktywnych fizycznie. Każdy shot o smaku ananasowym zawiera 10 000 miligramów hydrolizowanego kolagenu oraz kwas ortokrzemowy, który wspomaga zdrowie stawów, kości i mięśni. Produkt wzbogacony jest o 12 witamin, w tym witaminę C, która wspiera syntezę kolagenu oraz witaminy z grupy B pomagające utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny. Dzięki niskiej kaloryczności (45 kalorii na porcję) i braku dodatku cukru, suplement jest odpowiedni dla osób dbających o linię. Zaleca się spożywanie jednej buteleczki dziennie, najlepiej po posiłku, przez minimum 4 tygodnie. Prezentowane opakowanie wystarcza na cały miesiąc użytkowania.

Sprawdź kolagen PRIMABIOTIC Sport

/ Materiały prasowe

Kolagen OLIMP Ananasowy





/ Materiały prasowe

Olimp Collagen to suplement diety opracowany z myślą o kobietach, które chcą kompleksowo zadbać o swoją urodę i dobre samopoczucie. Zawiera wysokiej jakości kolagen rybi typu I w formie hydrolizatu - doskonale przyswajalnego i bogatego w peptydy o niskiej masie cząsteczkowej (1000-2000 Da). To właśnie kolagen typu I stanowi aż 80-85% macierzy zewnątrzkomórkowej skóry, wpływając na jej jędrność i elastyczność. Formułę wzbogacono o kwas hialuronowy, który może wspierać nawilżenie tkanek, oraz witaminę C - kluczową dla prawidłowej produkcji kolagenu, niezbędnego m.in. dla skóry i chrząstki. Obecność witamin A, C, ryboflawiny i biotyny dodatkowo może pomagać w zachowaniu zdrowej, promiennej cery. Suplement zawiera również ekstrakt z korzenia ashwagandhy, która może wspierać naturalną pigmentację skóry.

Sprawdź kolagen OLIMP Ananasowy

Kolagen Collibre Gold Shot

/ Materiały prasowe

Collibre Gold Shot to płynny suplement diety zawierający 10 000 mg hydrolizowanego kolagenu wołowego w każdej porcji. Produkt wzbogacony jest o 12 witamin, w tym witaminy A, C, D, E oraz witaminy z grupy B, które wspierają zdrowie skóry, włosów, paznokci oraz układu nerwowego i odpornościowego. Dzięki wysokiej biodostępności i wygodnej formie shotów, suplementacja jest prosta i efektywna. Zaleca się spożywanie jednej buteleczki dziennie, najlepiej po posiłku, przez minimum 4 tygodnie. Dzięki temu kolagenowi zadbasz nie tylko o zdrowie, ale również piękny wygląd Twojej cery.

Sprawdź kolagen Collibre Gold

Kolagen Olimp Collagen Sport Edition Shot Tropikalny

/ Materiały prasowe

Olimp Collagen Sport Edition to suplement diety w formie płynnej ampułki o smaku tropikalnym, zawierający hydrolizowany kolagen wołowy. Produkt wzbogacony jest o witaminę C, cynk i mangan, które wspierają produkcję kolagenu, zdrowie skóry, włosów, paznokci oraz prawidłowe funkcjonowanie chrząstki i kości. Dzięki wygodnej formie i przyjemnemu smakowi, suplementacja jest łatwa i przyjemna. Zaleca się spożywanie jednej ampułki dziennie, najlepiej po posiłku. Produkty Olimp cieszą się bardzo dobrymi opiniami wśród użytkowników.

Sprawdź kolagen Olimp Sport Edition