W Bogocie kolumbijska policja i Europol przeprowadziły akcję wymierzoną w działalność mafii.

W ręce policji wpadł Giuseppe "Peppe" Palermo.

Akcja to część operacji "Prati" prowadzonej przez funkcjonariuszy z Kalabrii.

W jej ramach złapano we Włoszech 20 przestępców. Do zatrzymania "Peppe" doszło w piątek.

Mężczyzna był ważnym celem dla służb, bo to on miał nadzorować przemyt narkotyków z Ameryki Łacińskiej do Europy.

Wydano za nim czerwoną notę Interpolu. Przeczytaj dalszą część artykułu, aby dowiedzieć się kogo jeszcze w ostatnim czasie zatrzymano w Kolumbii.

Akcja to część operacji "Prati" prowadzonej przez funkcjonariuszy z Kalabrii. W jej ramach złapano we Włoszech 20 przestępców.

Do zatrzymania "Peppe" doszło w piątek. Mężczyzna był ważnym celem dla służb, bo to on miał nadzorować przemyt narkotyków z Ameryki Łacińskiej do Europy. Wydano za nim czerwoną notę Interpolu.

Jak doszło do zatrzymania?

Schwytanie "Peppe" było długo planowane. Kolumbijska policja umieściła w internecie nagranie z zatrzymania. Widać na nim, jak uzbrojeni po zęby funkcjonariusze przy sklepie otaczają Giuseppe Palermo. Mężczyzna, nie stawiając oporu, daje się zakuć w kajdanki.

Palermo kierował zakupem dużych dostaw kokainy w Kolumbii, Peru i Ekwadorze, a także kontrolował morskie i lądowe szlaki transportu narkotyku na rynki europejskie - powiedział generał Carlos Fernando Triana, szef kolumbijskiej policji, dodając, że jego aresztowanie "potwierdza zaangażowanie Kolumbii w walkę z tą plagą i uderza w samo serce globalnego handlu narkotykami".

Nie pierwszy włoski mafioso zatrzymany we Włoszech

Jak podkreśla Rai News, do schwytania Palermo doszło po zatrzymaniu w marcu 2024 roku w Kartagenie innego mafiosy Emanuele Gregoriniego, znanego jako "Dollarino". W październiku 2024 w ręce policji wpadł inny członek włoskiej mafii - Luigi Belvedere, który nosi pseudonim "Kolumbijczyk".

‘Ndrangheta to jedna z najpotężniejszych włoskich organizacji przestępczych. W ostatnich latach rozszerzyła swoje wpływy za granicą i jest powszechnie oskarżana o import kokainy do Europy.

W 2023 roku nielegalna produkcja kokainy wyniosła 3 708 ton. To wzrost o prawie 34 proc. w 2022 rokiem, który - jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych - napędzany jest ekspansją uprawy liści koki w Kolumbii.