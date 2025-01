Krystian K. od 2020 r. poszukiwany był przez lubelską Policję. Polak figurował wśród najbardziej poszukiwanych zbiegów w Europie. Wpadł Etten–Leur w południowej Holandii, dzięki bezpośredniemu zgłoszeniu za pośrednictwem strony internetowej EU Most Wanted.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Europol poinformował, że 30-letni mężczyzna został ujęty 22 stycznia w Etten-Leur w południowej Holandii, na zachód od Bredy. 30-latek ma na swoim koncie różne przestępstwa, a pośród nich to najcięższe - zabójstwo, do którego doszło w 2021 r. w Krakowie, przekazała polska policja.

Krystian K. jest podejrzany o to, że działając wspólnie z innymi osobami, dokonał rozboju na w jednym z krakowskich mieszkań, skąd ukradł m.in. pieniądze w kwocie ok. 10 000 dolarów i ok. 80 000 złotych oraz złote monety o znacznej wartości. Tam też doszło do pobicia mężczyzny, który zmarł w skutek odniesionych obrażeń.

K. ukrywał się przed organami ścigania. Sąd Okręgowy w Lublinie wydał za nim list gończy, a w 2022 r. do sprawy włączyli się funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, znani jako "łowcy głów". Wykluczono możliwość pobytu poszukiwanego na terenie Polski i wszczęto poszukiwania międzynarodowe.

Informacja o poszukiwaniach Krystiana K. została opublikowana na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List . Witryna zawiera informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy. Poszukiwany 30-latek stał sie "twarzą" europejskiej kampanii medialnej organizowanej we wspólnej inicjatywie sieci ENFAST i EUROPOL, która odbyła się w grudniu 2024 r. Hasło przewodnie kampanii to: "Krew na ich rękach - Pomóż nam odnaleźć tych, którzy odebrali życie". Dzięki akcji do Wydziału Poszukiwań Komendy Głównej Policji wpłynęło wiele anonimowych informacji dotyczących rzekomego miejsca ukrywania się poszukiwanego.

Wreszcie Krystiana K. udało się zatrzymać w Holandii przy współpracy z tamtejszymi służbami. Wobec mężczyzny została wszczęta procedura ekstradycyjna.