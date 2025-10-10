Przez 21 lat śledczy starali się ustalić tożsamość kobiety, której ciało znaleziono na plaży w Holandii. Teraz się to udało - dzięki międzynarodowej operacji Interpolu Identify Me. To 35-letnia Niemka Eva Maria Pommer.

Ciało kobiety znaleziono na jednej z holenderskich plaż w 2004 roku / Interpol /

W lipcu 2004 roku na wydmach na odludnej plaży w pobliżu holenderskiego miasta Wassenaar znaleziono ciało kobiety. Policja szacowała wtedy, że miała od 30 do 50 lat. Na zwłokach nie było widocznych śladów obrażeń ani walki.

Kobieta miała na sobie brązowe kraciaste legginsy i czerwone błyszczące lakierki. Miała przy sobie również klucze, które łączyły ją z niemieckim miastem Bottrop, położonym blisko granicy z Holandią. Dlatego w aktach holenderskiej policji widniała jako "kobieta z niemieckimi kluczami".

Policji nie udało się jednak powiązać kluczy z konkretnym adresem. Tożsamość odnalezionej przez dwie dekady pozostawała tajemnicą.

Przełom w sprawie

Sprawa została włączona do rozpoczętej w 2023 r. operacji Interpolu Identify Me. Jej celem było ustalenie nazwisk kobiet, które zostały zamordowane lub zmarły w podejrzanych albo niewyjaśnionych okolicznościach w sześciu krajach europejskich. Do tej pory udało się ustalić nazwiska czterech osób.

Po apelu związanym z kampanią, wyemitowanym w niemieckiej telewizji, holenderska policja otrzymała "istotną wskazówkę" na temat zaginionej ponad 20 lat temu Niemki.

Przyspieszyło to śledztwo w Bottrop. Późniejsze testy DNA potwierdziły tożsamość Pommer.

Dzięki operacji Interpolu ustalono, że ciało należało do 35-letniej Niemki Evt Marii Pommer / Interpol /

Operacja Indetify Me - do tej pory zindentyfikowano cztery osoby

Pierwszą osobą, której tożsamość udało się ustalić dzięki zaangażowaniu opinii publicznej w ramach inicjatywy koordynowanej przez Interpol, była 31-letnia obywatelka brytyjska Rita Roberts, zamordowana w Belgii w 1992 roku. Rodzina zidentyfikowała ją po obejrzeniu zdjęcia jej tatuażu w materiale BBC News.

Martwą kobietę znalezioną w 2018 roku w kurniku w Hiszpanii zidentyfikowano jako 33-letnią Ainohę Izagę Ibietę Limę z Paragwaju w Ameryce Południowej.

W zeszłym miesiącu odkryto tożsamość kobiety, której ciało w 2005 r. odnaleziono na poboczu drogi w innej części Hiszpanii. Była to 31-letnia obywatelka Rosji, Ludmiła Zawada.

Policja nadal próbuje ustalić nazwiska 43 osób, których ciała znaleziono w Holandii, Niemczech, Belgii, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

Większość z nich to ofiary morderstw, prawdopodobnie w wieku od 15 do 30 lat.