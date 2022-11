KFC przeprasza za wysłanie do klientów w Niemczech informacji o promocji, namawiającej ich, by raczyli się w rocznicę Nocy Kryształowej chrupiącym kurczakiem.

W nocy z 9 na 10 listopada w 1938 roku w wyniku serii ataków zwolenników nazizmu życie straciło ponad 90 osób, zniszczonych lub podpalonych zostało kilkadziesiąt synagog i setki lokalów, w których Żydzi prowadzili swoje biznesy. Dla historyków Noc Kryształowa, zwana też Listopadowym Pogromem, zapoczątkowała Holocaust.

Słynna na całym świecie sieć fast foodowa wysłała w środę alert na aplikacje użytkowników z Niemiec. Jej treść brzmiała: "Rocznica pogromu Nowy Kryształowej - zafunduj sobie jeszcze bardziej delikatny ser z chrupiącym kurczakiem".

Godzinę później niemieccy klienci KFC dostali kolejną wiadomość, tym razem z przeprosinami - pisze niemiecka gazeta "Bild".

"Z powodu błędu naszego systemu wysłaliśmy nieprawidłową i nieodpowiednią wiadomość do użytkowników naszej aplikacji. Jest nam bardzo przykro. Skontrolujemy nasze procesy wewnętrznego, by to się nigdy więcej nie powtórzyło" - o treść informacji cytują niemieckie media.

W oświadczeniu przesłanym magazynowi "Newsweek" KFC obarczyło winą bota za kontrowersyjną wiadomość, który rozsyła pushe na aplikacje w telefonach automatycznie w powiązaniu z kalendarzem.

W Niemczech wspomnienie Nocy Kryształowej (nazwa pochodzi od wybitych szyb - red.) traktowane jest bardzo poważnie. 9 listopada odbywają się w kraju prelekcje i dyskusje o nazizmie, który doprowadził do zagłady ponad 6 milionów ludzi pochodzenia żydowskiego.

Noc 9 listopada 1938 roku na zawsze pozostanie nocą hańby dla naszego kraju - powiedziała wczoraj w Bundestagu minister spraw wewnętrznych RFN Nancy Faeser.