​Śledztwo prowadzone przeciwko liderowi partii TISZA i przyszłemu premierowi Węgier Peterowi Magyarowi w związku z oskarżeniami jego byłej żony Judit Vargi zostało umorzone z braku dowodów - przekazał w poniedziałek portal Index. W latach 2019-2023 pełniła ona stanowisko minister sprawiedliwości w rządzie Viktora Orbana.

Peter Magyar poprowadził opozycyjną partię TISZA do zwycięstwa w niedawnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech

W decyzji o umorzeniu śledztwa powołano się na brak dowodów. Sprawa została wszczęta po skardze złożonej przez osobę prywatną, Istvana Tenyiego w marcu 2024 r., w oparciu o wypowiedzi Judit Vargi w trakcie wywiadu telewizyjnego.

Oskarżenia byłej żony Petera Magyara

Varga opowiedziała wówczas o swoim małżeństwie z Peterem Magyarem, opisując je jako głęboko burzliwe. Kobieta opisała moment, w którym Magyar rzekomo zamknął ją w pokoju, z którego wydostała się dopiero z pomocą ich dziecka.

W zawiadomieniu o możliwym popełnieniu przestępstwa Magyarowi zarzucono bezprawne pozbawienie wolności i narażenie nieletniego na niebezpieczeństwo. Śledczy odrzucili skargi w obu sprawach, twierdząc, że nie ma wystarczających dowodów uzasadniających podejrzenia - podały węgierskie media.

"Nie znaleziono dowodów"

Sprawa została następnie przekazana do prokuratury generalnej w Budapeszcie w celu dalszego rozpatrzenia. Zgodnie z ostateczną decyzją, nie znaleziono dowodów potwierdzających zarzuty. Władze podkreśliły również, że Varga nie składała zeznań w trakcie śledztwa - zaznaczył Index.

W związku z brakiem dalszych kroków proceduralnych, które mogłyby wyjaśnić sprawę, i brakiem dowodów na popełnienie przestępstwa w oparciu o dostępne informacje, śledztwo zostało formalnie zamknięte.