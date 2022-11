A niech to gęś kopnie! - Tak trudno jest wybrać spośród wykwintnych i zaskakujących propozycji łódzkiego Festiwalu Dobrego Smaku w świątecznej odsłonie. Jesienna edycja Festiwalu, to doskonały sposób, aby rodzinnie uczcić Święto Niepodległości. Na restauracyjnych stołach od dziś (10 listopada) do niedzieli (13 listopada) pojawią się dania z gęsiny i kaczek oraz deserów z jabłek.

"Smakujemy Niepodległość" - 8. odsłona Festiwalu Dobrego Smaku w Łodzi 10-13 listopada / Agnieszka Wyderka / RMF FM W czasie trwania wydarzenia "Smakujemy Niepodległość" smakoszy z pewnością przyciągnie staropolska brukwiowa na gęsinie czy marynowana w ziołach pierś z polskiej owsianej gęsi, podawana z dyniowym risotto, pieczonymi śliwkami w miodzie, smażonymi rydzami oraz dressingiem śliwkowym z kiełkami groszku. Ósma edycja wydarzenia zaczyna się dziś (10 listopada), a zakończy w niedzielę (13 listopada). "Gęś kopnie" - to nazwa jednego z festiwalowych dań, które opiera się na konfitowanym udzie z gęsi. Do tego jest podawany panierowany pęczak z wątróbką gęsią, sos śliwkowy, puree ziemniaczane z lubczykiem oraz karmelizowana szalotka. Wśród zup pysznymi propozycjami są: rosół z gęsiny z własnoręcznie robionym makaronem czy aromatyczna zupa gotowana na gęsinie, włoszczyźnie i cebuli podawana z brukwią, szarpaną gęsiną, marchewką i natką pietruszki. Kaczka także nie zostaje w tyle, bo można ją zjeść "na różowo" i podawany jest do niej demi glace z nutą cydru, chutney gruszkowy oraz cepelin z konfitowanym mięsem kaczki. Przystawka z piersią z kaczki oraz wiśniami / Agnieszka Wyderka / RMF FM Na deser warto wybrać się do restauracji, która będzie kusiła pieczonymi jabłkami z miętą pod kruszonką z lodami waniliowymi. Natomiast wielbiciele nowoczesnych deserów może zaskoczyć ciastko cygaretkowe z temperowaną czekoladą i korzennym prażonym jabłkiem. "Smakować Niepodległość" można w Łodzi od dziś do niedzieli, a specjalne dania przygotowało 15 restauracji. Ceny dań głównych zaczynają się od 20 zł, a deserów od 18 zł. Zobacz również: Wiadukt na drodze krajowej 71 otwarty

