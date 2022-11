Trzy podmioty chcą zajmować się dystrybucją taniego węgla w Szczecinie. Jeden z nich to grupa lokalnych firm, zajmujących się na co dzień sprzedażą opału. Samorząd nie zdecydował się brać dystrybucji węgla na własne barki. Miasto scedowało to na firmy, które mają doświadczenie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak informuje urząd miasta, wpłynęły w sumie trzy wnioski o przystąpienie do zakupu węgla z przeznaczeniem dla szczecińskich gospodarstw domowych. Jako pierwsze wspólny wniosek złożyły cztery podmioty współpracujące, to szczecińskie firmy zajmujące się profesjonalnie sprzedażą węgla. Wniosek ten został zaakceptowany przez miasto. Teraz powyższe podmioty zarejestrują się na stronie wskazanej spółki dostarczającej węgiel z ramienia rządu. Wszystkie dalsze procedury i formalności realizowane będą pomiędzy nimi - tłumaczy Paulina Łątka z biura prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie. Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach rozpocznie się dopiero po podpisaniu umowy i dostarczeniu węgla przez podmiot wprowadzający. Cena węgla dla mieszkańców Szczecina wynosić będzie 2000 zł za tonę, czyli o 200 zł mniej niż dopuszcza ustawa. Zakup węgla na preferencyjnych warunkach możliwy będzie jedynie po okazaniu zaświadczenia wydawanego przez Urząd Miasta. Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od wtorku. Zainteresowanie na razie jest niewielkie, zrobiło to jak dotąd zaledwie 150 osób. Urzędnicy szacują, na podstawie złożonych wniosków o dodatek węglowy, że zakupem taniego opału będzie zainteresowanych nawet 10 tysięcy osób.