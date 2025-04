Unijni urzędnicy wkrótce udadzą się do Stanów Zjednoczonych, gdzie wezmą udział w spotkaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. W obawie przed infiltracją amerykańskich służb, pracownicy KE dostaną telefony prepaid i specjalne komputery, do których trudniej uzyskać dostęp z zewnątrz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po przejęciu władzy w Waszyngtonie przez administrację Donalda Trumpa napięcia w relacjach transatlantyckich rosną. Spory dotyczą m.in. handlu.

W najbliższych dniach do Waszyngtonu udadzą się unijni komisarze, którzy wezmą udział w spotkaniach Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

"Financial Times" poinformował, że w obawie przed infiltracją amerykańskich służb, pracownicy KE dostaną telefony prepaid i specjalne komputery, do których trudniej uzyskać dostęp z zewnątrz.

Cztery źródła chcące zachować anonimowość poinformowały dziennikarzy "Financial Times", że unijni komisarze i wysocy rangą urzędnicy podróżujący na spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Międzynarodowego do Stanów Zjednoczonych będą musieli działać według tych samych zasad bezpieczeństwa, jak podczas wyjazdów do Ukrainy i Chin.

W obawie przed rosyjskimi i chińskimi służbami wywiadowczymi zwykłe narzędzia do komunikacji używane przez pracowników UE są odradzane. Unijni oficjele mają korzystać z telefonów na karty prepaid i specjalnych komputerów z ograniczonym dostępem do zewnętrznych sieci.

Zapytana przez dziennik "FT" Komisja Europejska potwierdziła, że zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zostały niedawno zmienione, jednak nie podała szczegółów. Dodała, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych pracowała nad tymi zmianami.

Według nowych zaleceń wszyscy urzędnicy podróżujący do Stanów Zjednoczonych powinni wyłączyć swoje telefony na granicy i umieścić w specjalnych kieszeniach chroniących przed infiltracją.

Jak przypomniała gazeta, w Ameryce obowiązuje prawo, które zezwala służbom celnym na przejrzenie telefonu i komputera podróżnego. Już wcześniej dochodziło do przypadków, kiedy turyści i badacze ze Starego Kontynentu byli zawracani na lotnisku po tym, jak służby odkryły na ich urządzeniach krytyczne komentarze wobec administracji Donalda Trumpa.

Napięcia w relacjach rosną

Przypomnijmy, po przejęciu władzy w Waszyngtonie przez administrację Donalda Trumpa napięcia w relacjach transatlantyckich rosną.

Spory dotyczą m.in. handlu, który w obliczu nałożonych przez Donalda Trumpa na UE ceł jest głównym tematem wizyty komisarza UE ds. handlu Marosza Szefczowicza. Spotka się on w poniedziałek w Waszyngtonie z sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem.

Ponadto trzech unijnych komisarzy: Valdis Dombrovskis (ds. gospodarki i wydajności oraz wdrażania i upraszczania), Jozef Sikela (ds. współpracy międzynarodowej) i Maria Luis Albuquerque (ds. finansów) udadzą się w dniach 21-26 kwietnia na spotkania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego również w Waszyngtonie.