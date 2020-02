Kilkadziesiąt osób zostało zatrzymanych w sobotę w największym mieście Kazachstanu - Ałma Acie, po apelu opozycji o akcje protestacyjne. Według AFP, policja aresztowała co najmniej 10 działaczy partii demokratycznej, usiłujących zorganizować wiec protestacyjny.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Świadkowie twierdzą, że siły porządku zaaresztowały co najmniej 70 osób, które zmierzały na miejsce, gdzie miał się odbyć wiec.



Władze w Kazachstanie od lat znajdują się w ogniu krytyki ze strony organizacji praw człowieka na szczeblu lokalnym i międzynarodowym za restrykcyjne podejście do uczestników antyrządowych protestów.



Udział w sobotnich demonstracjach zapowiedzieli też działacze partii Demokratyczny Wybór Kazachstanu (DCK), uznanej w 2018 roku przez sąd za organizację ekstremistyczną.

Władze chcą rozprawić się z opozycją?

Szef DCK Muchtar Abliazow, były minister ds.energii, długoletni opozycjonista, który żyje na wygnaniu we Francji, uważa, że władze szukają pretekstu, aby rozprawić się z jego formacją polityczną.



Nowy prezydent Kasym-Żomart Tokajew, który objął rządy po niespodziewanej rezygnacji na wiosnę ub. roku prezydenta Nursułtana Nazarbajewa rządzącego krajem od uzyskania niepodległości w 1991 roku, zaangażował się w zreformowanie prawa do demonstracji. Jednak organizacje praw człowieka nie są z projektu tej ustawy zadowolone, gdyż zawiera on dalsze restrykcje wobec uczestników protestów.



Obecnie uczestnikom zgromadzeń, na które nie uzyskali pozwolenia władz, grozi więzienie.



W grudniu ubiegłego roku kilkadziesiąt osób uczestniczyło w nielegalnych - według władz - protestach przeciwko wyborowi Tokajewa na prezydenta.