Ruch na linii Hustopeče-Lhotka został wstrzymany. Zarząd kolei szacuje, że ograniczenia w ruchu mogą potrwać aż do soboty.

Nad pociągiem utrzymuje się potężna chmura czarnego domu widoczna z daleka.

Alert dla mieszkańców

"Mieszkańcy otrzymali SMS-y z informacją, aby nie wietrzyć pomieszczeń i nie przebywać na zewnątrz" - powiedziała Lucie Balážová, rzeczniczka regionalnej straży pożarnej, cytowana przez portal denik.cz.

Hustopeče nad Beczwą to miejscowość we wschodniej części kraju, blisko granicy ze Słowacją i ok. 50 kilometrów od granicy z Polską.