Trzy osoby są w stanie krytycznym po katastrofie śmigłowca na autostradzie w Sacramento w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Poszkodowani to pilot, ratownik i pielęgniarka.

Poszkodowani - dwie kobiety i mężczyzna - zostali przetransportowani do lokalnych szpitali - poinformował kapitan straży pożarnej z Sacramento, Justin Sylvia. Jedna z osób była uwięziona pod helikopterem. Strażacy musieli ją wyciągnąć.

W katastrofie nie brały udziału samochody.

Śmigłowiec był zarejestrowany na firmę REACH Air Medical Services. Na pokładzie nie było pacjenta.  

"Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów tej sytuacji, a także stanu zdrowia załogi REACH, która została przewieziona do okolicznych szpitali" - poinformowała firma. 

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, że helikopter leży na boku, ma rozbitą szybę w kokpicie. Na drodze leżą szczątki maszyny.

 