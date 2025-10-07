Trzy osoby są w stanie krytycznym po katastrofie śmigłowca na autostradzie w Sacramento w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Poszkodowani to pilot, ratownik i pielęgniarka.

Miejsce katastrofy / Sacramento Fire Department / Twitter

Poszkodowani - dwie kobiety i mężczyzna - zostali przetransportowani do lokalnych szpitali - poinformował kapitan straży pożarnej z Sacramento, Justin Sylvia. Jedna z osób była uwięziona pod helikopterem. Strażacy musieli ją wyciągnąć.

W katastrofie nie brały udziału samochody.