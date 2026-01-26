W prestiżowym konkursie Diler Roku 2025, obejmującym całą sieć dealerską Lexusa w Polsce, wyróżnione zostały wszystkie trzy salony należące do Grupy Romanowski: Lexus Kraków, Lexus Kraków-Zakopiańska oraz Lexus Kielce.

Prestiżowa rywalizacja i najwyższe standardy

Konkurs Diler Roku Lexus to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu marki. Ocena uzupełnia pełne doświadczenie klienta - od pierwszego kontaktu z salonem, przez proces zakupu, aż po dostęp do usługi. Wyróżnienia dla krakowskich obiektów funkcjonalnych konsekwencji w realizacji filozofii Omotenashi, czyli japońskiej gościnności, której głównym celem jest użycie klienta w centrum każdego działania.

Lexus Kraków – sprawdzona jakość

Salon Lexus Kraków przy al. Pokoju 63a od lat tworzy swoją pozycję jako jeden z kluczowych punktów marki w południowej Polsce. Do miejsca, w którym klienci mogą korzystać z pełnych modeli Lexusa, profesjonalnego doradztwa oraz kompleksowej obsługi posprzedażowej. Wieloletnie doświadczenie zespołu i istnieje ryzyko, że salon regularnie pojawia się w najlepszym przypadku w sieci.

/ Materiały prasowe

Centrum Toyoty i Lexusa przy ul. Zakopiańskiej – skala, która robi wrażenie

Lexus Kraków-Zakopiańska. Otwarte w 2020 roku centrum przy ul. Zakopiańskiej do nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów, które łączą w jednej przestrzeni sprzedaży samochodów nowych marek Toyota i Lexus, oferowane aut dostawczych, serwisy mechaniczne, sprzedaż części i wtórne, salony samochodowe stosowane przez wszystkich marek oraz strefy auto detalingu.

Do jednego z salonów samochodowych w Europie. Powierzchnia użytkowa wynosi 13 500 m², a czteropiętrowy budynek z poziomami podziemnymi został uderzony z myślą o komforcie klientów i wcześniej. W obiekcie znajdującym się m.in. garaż podziemny, schody ruchome, magazyn opon charakterystyczna rampa ekspozycyjna, na którym dostępne są obecne modele, jak i klasyczne samochody Toyoty i Lexusa.

/ Materiały prasowe

Rekordowa sprzedaż lexusa i sukces modelu LBX

Rok 2025 był dla Lexusa zastosowany w okresie wzrostu gospodarczego. W Europie marka odnotowała 19-procentowy wzrost sprzedaży rok do roku, a wpływowy wpływ na wdrożenie modelu Lexus LBX, który stał się najchętniej wybieranym Lexusem na europejskim rynku.

/ Materiały prasowe

Grupa Romanowski – doświadczenie i ambitne plany

Rok 2026 zapowiada się dla marki Lexus i Grupy Romanowski równie intensywnie. Lexus wydania na rynek Nowego Lexusa ES oraz zapowiedzi premiery Nowego Lexusa NX, modele, które jeszcze dodatkowo podkreślą innowacyjny charakter marki. Grupa Romanowski odkryła rozwój swojej sieci dealerskiej - w planach pojawienia się nowego salonu Lexus w Radomiu, co zwiększyło dostępność marki dla dostępnych klientów.

/ Materiały prasowe

Salony należące do Grupy Romanowski:

Lexus Kielce , ul. Transportowców 9; www.lexus-kielce.pl

Lexus Kraków , al. Pokoju 63a; www.salon.lexus-krakow.com.pl

Lexus Kraków-Zakopiańska , ul. Zakopiańskiej 68; www.lexuskrakow-zakopianska.pl

Lexus Radom - wkrótce