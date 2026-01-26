W prestiżowej rywalizacji Diler Roku 2025, obejmującej całą sieć dealerską marki Lexus, nagrody otrzymały trzy salony Grupy Romanowski: Lexus Kielce, Lexus Kraków oraz Lexus Kraków-Zakopiańska.

Na szczególną uwagę zasługuje salon Lexus Kielce, otwarty w 2024 roku, który już na początku swojej działalności został doceniony w ogólnopolskim konkursie. Wyróżnia się kompleksową oceną obejmującą sprzedaż, jakość obsługi klienta oraz usługę posprzedażową, zgodnie z filozofią Omotenashi.

Prestiżowa rywalizacja i najwyższe standardy

Konkurs Diler Roku Lexus to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu marki. Bierze w nim udział cała sieć autoryzowanych salonów w Polsce, a ocena obejmuje pełne doświadczenie klienta - od pierwszego kontaktu, przez proces zakupu, aż po wejście serwisowe. Nagroda dla salonu Lexus Kielce potwierdza, że także na rynku świętokrzyskim klienci mogą uzyskać dostęp do usługi zgodną z przełącznikami standardowymi markami premium.

/ Materiały prasowe

Nowy salon, najwyższa jakość od pierwszego dnia

Salon Lexus Kielce, otwarty w 2024 roku, wyświetlany na motoryzacyjnej mapie regionu świętokrzyskiego nowa jakość w dodatkowym premium. Od początku działalności obiekt został dostarczony z globalnymi wytycznymi marki Lexus, skutki architekturę, komfortową przestrzeń oraz kompleksową obsługę sprzedaży i serwisową. Już na początku swojego działalności salon potwierdził zrozumienie klientów oraz centrali marki, która jest podstawą tytułu Diler Roku 2025.

Rekordowa sprzedaż Lexusa i sukces modelu LBX

Rok 2025 będzie dostępny dla marki Lexus w okresie obowiązującym dla wzrostu. W Europie uzyskano 19-procentowy wzrost sprzedaży rok do roku, a skutkiem zastosowania rynkowym jest Lexus LBX, który stał się najchętniej wybieranym modelem Lexusa w Europie. Klienci docenili jego nowoczesny design, zaawansowane technologie oraz cechy charakterystyczne dla marki komfortu jazdy.

/ Materiały prasowe

Omotenashi – doświadczenie, które wyróżnia Lexus Kielce

Salon Lexus Kielce od początku swojej działalności działania filozofię Omotenashi w praktyce. Do każdego szczegółu - od pierwszego powitania w sklepie, przez profesjonalne doradztwo, aż po kompleksową usługę serwisową. Klienci mogą mieć indywidualne warunki, a także, że ich zastosowanie jest zawsze w centrum uwagi.

Grupa Romanowski – doświadczenie i ambitne plany

Lexus Kielce jest częścią Grupy Romanowski - jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych dealerów Lexusa w Polsce. Nominacja w konkursie Diler Roku 2025 do ponownego podjęcia działań w grupach oraz w sprawie strategii rozwoju.

Rok 2026 zapowiada się równie ekscytująco. Lexus wydania na rynek Nowego Lexusa ES, a także zapowiedzi premiery Nowego Lexusa NX, modele, które jeszcze dodatkowo podkreślą charakter i prestiż marki. Dla grup Romanowski będzie dostępny czas rozszerzeń - dostępny jest dostęp do nowego salonu Lexus w Radomiu.

/ Materiały prasowe

Salony należące do Grupy Romanowskie:

Lexus Kielce , ul. Transportowców 9; www.lexus-kielce.pl

Lexus Kraków , al. Pokoju 63a; www.salon.lexus-krakow.com.pl

Lexus Kraków-Zakopiańska , ul. Zakopiańskiej 68; www.lexuskrakow-zakopianska.pl

Lexus Radom - wkrótce



