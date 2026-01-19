Już 20 stycznia prezydent Karol Nawrocki dołączy do światowej elity politycznej i gospodarczej podczas 56. edycji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Wśród rozmów z najważniejszymi przywódcami i liderami biznesu, polski prezydent będzie promował interesy Polski oraz Inicjatywę Trójmorza. Tegoroczne WEF to rekordowa liczba uczestników i bezprecedensowe środki bezpieczeństwa – a wszystko w cieniu globalnych kryzysów.

Prezydent Nawrocki reprezentuje Polskę na WEF Davos 2026 / GIAN EHRENZELLER/EPA / PAP/EPA

Prezydent Karol Nawrocki bierze udział w 56. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w dniach 20-22 stycznia 2026 roku.

W programie wizyty znajdują się spotkania z kluczowymi liderami - m.in. prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą i prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem.

Prezydent Nawrocki będzie promował Inicjatywę Trójmorza i wzmacniał pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Tegoroczne WEF to rekordowa liczba uczestników i bezprecedensowe środki bezpieczeństwa - szczególnie ze względu na obecność Donalda Trumpa.

Prezydent Nawrocki w Davos - z kim się spotka? Program wizyty

Oczy całego świata skierowane są na Davos - najwyżej położone miasto w Europie, które zamieni się w prawdziwą twierdzę. Prezydent Karol Nawrocki, reprezentując Polskę, weźmie udział w szeregu kluczowych spotkań i debat, mających realny wpływ na przyszłość Europy i świata.

Już pierwszego dnia wizyty, we wtorek, prezydent Nawrocki spotka się z prezydentem Armenii Vahagnem Khachaturyanem oraz prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą. Te rozmowy bilateralne mają na celu wzmocnienie relacji z kluczowymi partnerami oraz omówienie najważniejszych wyzwań gospodarczych i politycznych stojących przed Polską i regionem.

Wieczorem, polski prezydent będzie gościem na prywatnej recepcji wydawanej przez przedstawicieli Qatar Investment Authority, a dzień zakończy oficjalnym obiadem z przewodniczącym WEF Borge Brende oraz światowymi liderami biznesu.

Drugi dzień Forum upłynie pod znakiem debat o bezpieczeństwie Europy i globalnych wyzwaniach. Prezydent Nawrocki weźmie udział w dyskusji poświęconej zdolności Europy do samodzielnej obrony, a także w nieformalnym spotkaniu przywódców światowej gospodarki IGWEL pod hasłem "Przywracanie ducha dialogu w podzielonym świecie".

Ostatni dzień wizyty prezydenta Nawrockiego w Davos to spotkania z przedstawicielami polskich mediów, rozmowy z prezydentem Izraela Icchakiem Hercogiem oraz prezesem Cisco Chuckiem Robbinsem. Prezydent weźmie też udział w kolejnym spotkaniu IGWEL, poświęconym nowemu podejściu Europy do geopolityki. W planie są również rozmowy z premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem.

Zwieńczeniem wizyty będzie wystąpienie poświęcone Inicjatywie Trójmorza - projektowi, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury, bezpieczeństwa energetycznego i współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej.

W programie nie zabraknie również spotkań bilateralnych - m.in. z premierem Królestwa Niderlandów Dickiem Schoofem. Kulminacyjnym punktem drugiego dnia będzie specjalna sesja z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, który przybywa do Davos z największą w historii delegacją amerykańską.

Rekordowe Forum w Davos - kwestie bezpieczeństwa

Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne w Davos to wydarzenie bez precedensu. Oczekiwanych jest ponad 3000 uczestników ze 130 krajów, w tym aż 65 głów państw i szefów rządów, ponad 400 polityków i 850 liderów biznesu. Takiej liczby prominentnych gości nie notowano jeszcze w historii Forum.

Obecność Donalda Trumpa, który przyleci Air Force One i zatrzyma się w pilnie strzeżonym hotelu Alpengold, to powód wdrożenia najbardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa.

Przestrzeń powietrzna nad Davos zostaje zamknięta na 46 kilometrów, a miasto patrolują żołnierze, snajperzy i specjalne służby ochrony. Tajne piętra, kuloodporne limuzyny i konwoje - to tylko niektóre elementy tej niezwykłej operacji.

Globalne kryzysy w centrum uwagi szczytu w Davos

Hasłem przewodnim 56. edycji Forum jest "Duch dialogu". W 2026 roku szczególne miejsce w agendzie zajmują kryzysy na Ukrainie, w Iranie, Strefie Gazy i Wenezueli. W Davos spotkają się liderzy decydujący o przyszłości tych regionów: Wołodymyr Zełenski (prezydent Ukrainy), Isaac Herzog (prezydent Izraela), Friedrich Merz (kanclerz Niemiec), Emmanuel Macron (prezydent Francji), Ursula von der Leyen (szefowa KE) czy Ajay Banga (prezes Banku Światowego).