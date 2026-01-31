Przestępca seksualny Jeffrey Epstein - który odsiedział wyrok m.in. za nakłanianie 14-letniej dziewczyny do prostytucji - zaproponował w 2010 roku ówczesnemu księciu Yorku Andrzejowi, że zapozna go z dwudziestokilkuletnią Rosjanką. To jeden z wątków, który znalazł się w ujawnionych dokumentach opublikowanych w piątek przez ministerstwo sprawiedliwości USA, na które powołuje się agencja AFP.

/ Shutterstock

Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Andrzej Mountbatten-Windsor i związki z Epsteinem

Departament Sprawiedliwości USA opublikował w piątek około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina . To 99 proc. wszystkich dokumentów resortu na ten temat.

W e-mailu z 12 sierpnia 2010 roku Epstein napisał do Andrzeja, że ma "przyjaciółkę, z którą (Andrzej - przyp. red.) mógłby chcieć pójść na obiad" i która będzie w Londynie. W odpowiedzi były książę napisał, że byłby "zachwycony, gdyby mógł się z nią spotkać". Poprosił o dodatkowe informacje o kobiecie i przekazanie jej kontaktu do niego. Jeffrey Epstein poinformował go wtedy, że kobieta ma 26 lat, pochodzi z Rosji. Określił ją jako piękną i godną zaufania. Dodał, że przekazał jej adres e-mail Andrzeja.

Z dokumentów nie wynika, czy były książę spotkał się z Rosjanką. Ujawniają one natomiast, że zaprosił potem Epsteina do Pałacu Buckingham. Epstein skontaktował się też z Andrzejem podczas pobytu w Londynie 27 października 2010 roku. Zapytał go, o której godzinie chciałby się z nim zobaczyć, i dodał: "Będziemy musieli porozmawiać na osobności". Andrzej odpowiedział: "Możemy zjeść kolację w Pałacu Buckingham i spędzić dużo czasu na osobności”. Dwa dni później dodał: "Bardzo się cieszę, że się spotkamy w Pałacu Buckingham. Przyjdź, z kim chcesz, będę miał czas mniej więcej od 16 do 20".

Kilka miesięcy przed tą wymianą wiadomości Epstein zakończył odbywanie wyroku z 2008 roku za nakłanianie 14-letniej dziewczyny do prostytucji. Z powodu swych związków z Epsteinem Andrzej Mountbatten-Windsor został w zeszłym roku pozbawiony tytułu księcia i musiał opuścił Pałac Buckingham.