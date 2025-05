W sobotę, w odstępie zaledwie kilku godzin, w tej samej okolicy hrabstwa Los Angeles zostały znalezione ciała dwóch izraelskich biznesmenów - podał dziennik "New York Times". Izraelczycy zostali zamordowani, przy czym w szczególnie okrutny sposób pozbawiono życia 47-letniego Alexandra Modebadze.

W sobotę, w odstępie zaledwie kilku godzin, w tej samej okolicy hrabstwa Los Angeles zostały znalezione ciała dwóch izraelskich biznesmenów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ciała dwóch izraelskich biznesmenów zostały odnalezione przez policję w sobotę, w odstępie zaledwie kilku godzin.

Choć zostali oni zamordowani w swoich domach znajdujących się w tej samej okolicy (zurbanizowanej Dolinie San Fernando w hrabstwie Los Angeles), to funkcjonariusze nie widzą wyraźnego związku między dwoma zbrodniami.

Szczególnie okrutna zbrodnia

Policja przekazała, że w szczególnie okrutny sposób zamordowany został 47-letni Alexander Modebadze.

Dziennik "New York Post" podał, że napastnicy włamali się do domu Izraelczyka, więzili go przez kilka godzin i brutalnie pobili, doprowadzając do jego śmierci.

Funkcjonariusze zatrzymali już podejrzanych o zabójstwo trzech Gruzinów.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i trafili do aresztu, skąd będą mogli jednak wyjść po wpłaceniu kaucji w wysokości 2 mln dolarów - pisze "New York Post".

Tego samego dnia mundurowi znaleźli ciało kolejnego zamordowanego izraelskiego biznesmena.

Dziennik "Jewish Journal" podał, że ofiara to Meni Hidhra - brat naczelnika jednego z więzień w środkowej części Izraela.

Mundurowi nie ujawni zbyt wielu szczegółów na temat tej zbrodni, ale poinformowali, że podejrzanym o zabójstwo jest mężczyzna pochodzenia latynoskiego w wieku 30-40 lat.