Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wezwało polskiego charge d’affaires, by wyrazić sprzeciw wobec udziału szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego w prezentacji irańskiego drona wykorzystywanego przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Szef polskiej dyplomacji prezentował drona typu Szahed w brytyjskim parlamencie, argumentując, że podobne modele wykorzystywane są przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie i w działaniach na progu wojny przeciwko Europie.

Irańskie MSZ wezwało polskiego dyplomatę, protestuje przeciw prezentacji drona z udziałem Sikorskiego / HANDOUT/AFP/East News / East News

Iran wezwał polskiego dyplomatę, protestując przeciwko udziałowi ministra Sikorskiego w prezentacji irańskiego drona Szahed-136 w brytyjskim parlamencie.

Wydarzenie zorganizowała amerykańska organizacja United Against Nuclear Iran, mające na celu zwrócenie uwagi na wsparcie Iranu dla rosyjskiej kampanii militarnej.

Polska podkreśliła, że drony stanowią realne zagrożenie dla kraju, a Iran przyjął te argumenty do wiadomości.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

W czwartek irańskie MSZ wezwało polskiego charge d’affaires Marcina Wilczka, by zaprotestować przeciwko obecności ministra Radosława Sikorskiego na spotkaniu w brytyjskim parlamencie, podczas którego zaprezentowano drona Szahed-136. Wydarzenie zorganizowała amerykańska organizacja United Against Nuclear Iran (UANI), a jego celem było zwrócenie uwagi na rolę Teheranu we wspieraniu rosyjskiej kampanii militarnej.

Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór poinformował, że rozmowa w irańskim resorcie nie była "jednokierunkowa". Strona polska podkreśliła, że drony stanowią realne zagrożenie dla Rzeczypospolitej, a Iran przyjął te argumenty do wiadomości.

Podczas wydarzenia w Londynie minister Sikorski mówił o agresywnej polityce Rosji i zagrożeniach hybrydowych, z jakimi mierzą się państwa NATO, w tym Polska i Wielka Brytania. Przypomniał o przypadkach otruć, podpaleń oraz szpiegowania infrastruktury krytycznej przez Rosjan, a także o cyberatakach i presji migracyjnej na Polskę.

Stanowisko Iranu: „Oskarżenia są bezpodstawne”

Mahmud Heidari, dyrektor departamentu ds. Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej w irańskim MSZ, wyraził "zdecydowany protest" wobec prezentacji drona w Londynie. Według Teheranu, decyzja o pokazaniu Szaheda-136 narusza normy dyplomatyczne i służy powielaniu politycznie umotywowanych oskarżeń o rolę Iranu w wojnie na Ukrainie. Heidari podkreślił, że zarzuty dotyczące irańskiego programu dronów są bezpodstawne i wyraził ubolewanie z powodu zaangażowania polskiego ministra.

Iran utrzymuje, że sprzedał Rosji ograniczoną liczbę dronów jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Jednak według państw zachodnich i Ukrainy, drony Szahed, zaprojektowane w Iranie i obecnie produkowane także w Rosji, stały się kluczowym elementem rosyjskich ataków powietrznych. Jak informował "Financial Times", po modyfikacjach skuteczność tych dronów w trafianiu w cele wzrosła trzykrotnie.