W czwartek irańskie MSZ wezwało polskiego charge d’affaires Marcina Wilczka, by zaprotestować przeciwko obecności ministra Radosława Sikorskiego na spotkaniu w brytyjskim parlamencie, podczas którego zaprezentowano drona Szahed-136. Wydarzenie zorganizowała amerykańska organizacja United Against Nuclear Iran (UANI), a jego celem było zwrócenie uwagi na rolę Teheranu we wspieraniu rosyjskiej kampanii militarnej.
Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór poinformował, że rozmowa w irańskim resorcie nie była "jednokierunkowa". Strona polska podkreśliła, że drony stanowią realne zagrożenie dla Rzeczypospolitej, a Iran przyjął te argumenty do wiadomości.
Podczas wydarzenia w Londynie minister Sikorski mówił o agresywnej polityce Rosji i zagrożeniach hybrydowych, z jakimi mierzą się państwa NATO, w tym Polska i Wielka Brytania. Przypomniał o przypadkach otruć, podpaleń oraz szpiegowania infrastruktury krytycznej przez Rosjan, a także o cyberatakach i presji migracyjnej na Polskę.
Mahmud Heidari, dyrektor departamentu ds. Morza Śródziemnego i Europy Wschodniej w irańskim MSZ, wyraził "zdecydowany protest" wobec prezentacji drona w Londynie. Według Teheranu, decyzja o pokazaniu Szaheda-136 narusza normy dyplomatyczne i służy powielaniu politycznie umotywowanych oskarżeń o rolę Iranu w wojnie na Ukrainie. Heidari podkreślił, że zarzuty dotyczące irańskiego programu dronów są bezpodstawne i wyraził ubolewanie z powodu zaangażowania polskiego ministra.
Iran utrzymuje, że sprzedał Rosji ograniczoną liczbę dronów jeszcze przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Jednak według państw zachodnich i Ukrainy, drony Szahed, zaprojektowane w Iranie i obecnie produkowane także w Rosji, stały się kluczowym elementem rosyjskich ataków powietrznych. Jak informował "Financial Times", po modyfikacjach skuteczność tych dronów w trafianiu w cele wzrosła trzykrotnie.