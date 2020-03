Więziony od 2018 roku w Iranie Amerykanin Michael White został w czwartek uwolniony ze względów "medycznych" i "humanitarnych" - poinformował sekretarz stanu USA Mike Pompeo. White otrzymał jednak warunek - nie wolno mu opuszczać Iranu.

Sekretarz stanu Mike Pompeo / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Pompeo wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym napisał, że White został przekazany pod opiekę ambasady szwajcarskiej w Teheranie, która w stolicy Iranu reprezentuje interesy Stanów Zjednoczonych. Tam zostanie poddany badaniom lekarskim.

46-letni White, weteran U.S. Navy, został aresztowany w Iranie w lipcu 2018 roku. "New York Times" informował wówczas, że celem jego podróży do Iranu była wizyta u irańskiej przyjaciółki. Władze irańskie dopiero w styczniu 2019 roku potwierdziły fakt jego aresztowania.

W marcu 2019 roku Amerykanin został skazany na 13 lat więzienia za, jak twierdził jego prawnik, obrażanie w portalach społecznościowych duchowo-politycznego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chamenei. White jest prawdopodobnie jedynym Amerykaninem, aresztowanym w Iranie od czasu objęcia prezydentury USA przez Donalda Trumpa.

Pompeo ponownie wezwał Teheran do "ostatecznego" uwolnienia White'a oraz do wypuszczenia z więzień "wszystkich Amerykanów niesprawiedliwie przetrzymywanych w Iranie".