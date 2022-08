Iran jest gotowy do wymiany więźniów z USA; MSZ w Teheranie wezwało władze amerykańskie do uwolnienia przetrzymywanych obywateli Iranu - poinformowała w środę agencja Reutera, powołując się na irańską agencję Fars.

Jesteśmy gotowi do wymiany więźniów z Waszyngtonem, Stany Zjednoczone muszą uwolnić więzionych obywateli Iranu bez stawiania żadnych warunków - powiedział rzecznik irańskiego MSZ Naser Kanaani.



Teheran oczekuje wypuszczenia ponad 12 Irańczyków, w tym siedmiu osób posiadających podwójne obywatelstwo Iranu i USA, dwóch mających zezwolenie na stały pobyt w USA i czterech przebywających w Stanach Zjednoczonych nielegalnie.



We wtorek sekretarz stanu USA Antony Blinken napisał na Twitterze, że Siamak Namazi, będąc niesłusznie przetrzymywany, przebywa w irańskim więzieniu już 2500 dni.

Namazi jest irańsko-amerykańskim biznesmenem zatrzymanym przez władze Iranu w 2015 roku i skazanym następnie na 10 lat więzienia za współpracę z obcym rządem. Blinken zaznaczył również, że Waszyngton jest zdeterminowany, by uwolnić wszystkich obywateli USA przetrzymywanych przez Iran.



Oba kraje usiłują przywrócić porozumienie z 2015 roku ograniczające rozwijanie nuklearnego potencjału Iranu w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji, nałożonych wcześniej na to państwo. Pośrednicząca w rozmowach Unia Europejska oraz USA podały we wtorek, że analizują odpowiedź Iranu na zaproponowane wcześniej "ostateczne" warunki, mające wznowić umowę.