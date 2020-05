W zachodnich Indiach sieje spustoszenie szarańcza; zniszczyła już blisko 40 tys. hektarów ziemi uprawnej. Roje szarańczy pustynnej dotarły m.in. na przedmieścia miasta Dżajpur w Radżastanie i zmierzają w stronę stolicy kraju Delhi.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Mieszkańcy Dżajpuru, popularnego wśród turystów różowego miasta, w środę umieszczali w mediach społecznościowych filmiki z chmarami szarańczy, przelatującymi przez miasto. Dziennik "Hindu" opisuje, jak dżajpurczycy próbowali odgonić roje owadów biciem w garnki i petardami. "Indian Express" przypomniał, że ostatnim razem szarańcza pojawiła się w mieście na początku lat 90.

Szarańcza pojawia się regularnie w kraju, ale ten atak jest na wielką skalę. Taka sytuacja zdarza się raz na trzy dekady i obecnie przypada na bardzo zły dla nas czas, kiedy zmagamy się z koronawirusem - powiedział agencji PTI Soumitra Dasgupta, generalny inspektor z indyjskiego ministerstwa środowiska.





Najgorsza od 27 lat plaga szarańczy w Indiach RUPTLY/x-news

Lokalne władze walczą z plagą spryskując pestycydami drzewa, gdzie owady nocują. We wtorek w nocy zniszczyliśmy rój o długości 6 km i szerokości 1 km - powiedział BR Kadwa, zastępca dyrektora departamentu rolnictwa stanu Radżastan. Szarańcza zmieniła swoje zachowanie i przesuwa się na wyższej wysokości niż zazwyczaj. Trudno ją kontrolować - podkreślił.



Obecnie wiatry w Delhi wieją od strony Radżastanu. To oznacza, że szarańcza może uderzyć w Delhi - opisywał sytuację dla PTI Kuldeep Srivastava, szef regionalnego oddziału służb meteorologicznych. Oprócz Radżastanu, roje owadów zaobserwowano w stanie Madhja Pradeś i Uttar Pradeś. Jednakże od 28 maja wiatry mogą zmienić kierunek na wschód - dodał.



Pierwsze roje szarańczy pojawiły się na terytorium Indii 11 kwietnia. Z plagą dotychczas zmagał się Iran i Pakistan, a wcześniej kraje tzw. rogu Afryki. Bank Światowy uruchomił linię kredytową o wartości 500 mln dolarów na walkę z plagą, która dotknęła 23 kraje w Afryce i Azji.



Mimo prób opanowania szarańczy ostanie ulewne deszcze stworzyły idealne warunki dla rozmnażania się szkodników w kilku krajach - napisali eksperci Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w oświadczeniu, nawiązując do cyklonu Amphan, który tydzień temu uderzył we wschodnie wybrzeże Indii. Młode owady staną się nienasyconymi dorosłymi osobnikami w czerwcu, kiedy rolnicy zaczną zbierać plony, pogarszając już nie najlepszą sytuację żywnościową - przestrzegali.