Ministerstwo zdrowia Hiszpanii poinformowało w sobotę o drugim odnotowanym w tym kraju zgonie z powodu małpiej ospy. Od ubiegłego tygodnia obowiązuje globalny stan zagrożenia w związku z epidemią tej choroby, wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ministerstwo, które o pierwszym zgonie wywołanym wirusem małpiej ospy poinformowało w piątek, w obu przypadkach nie podało żadnych szczegółów dotyczących zmarłych osób.



Hiszpania jest pierwszym krajem w Europie i po Brazylii drugim na świecie poza Afryką, w którym stwierdzono śmierć osoby zakażonej wirusem małpiej ospy.

Służba zdrowia: Mamy za mało szczepionek

W najnowszym raporcie resort zdrowia w Madrycie poinformował, że w kraju potwierdzono do tej pory 4298 zakażeń, co czyni ją wiodącym europejskim krajem pod względem zarejestrowanych przypadków. 120 zainfekowanych osób jest hospitalizowanych.



Około 3500 ze stwierdzonych dotąd 4298 zakażeń dotyczyło mężczyzn, którzy uprawiali seks z innymi mężczyznami. Tylko 64 przypadki wykryto u kobiet - podało ministerstwo.



Hiszpańska służba zdrowia jest w trakcie podawania 5300 szczepionek przeciwko wirusowi małpiej ospy, które otrzymała w ramach unijnego programu ich zakupu. Pracownicy służby zdrowia twierdzą, że to za mało, by objąć szczepieniami grupy ryzyka.

Kto jest najbardziej zagrożony?

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w ubiegłym tygodniu, że wśród ekspertów trwa spór dotyczący oceny sytuacji z małpią ospą. WHO wprowadziła jednak 23 lipca globalny stan zagrożenia w związku z epidemią tej choroby.



Chociaż ogłaszamy stan zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, to na razie jest to epidemia, której główne ognisko dotyczy mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, zwłaszcza tych, którzy mają wielu partnerów seksualnych - zaznaczył szef WHO.



Małpia ospa to rzadka, odzwierzęca choroba wirusowa, która zwykle występuje w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy ustępują zwykle po dwóch-trzech tygodniach. W ostatnim okresie potwierdzono co najmniej 14 tys. zakażeń małpią ospą w 70 krajach, a w Afryce odnotowano pięć przypadków śmiertelnych.