Na chorwackim wybrzeżu, w urokliwym Lovranie nieopodal Opatiji, pojawiła się oferta, która elektryzuje rynek luksusowych nieruchomości. Tuż przy słynnej promenadzie Franciszka Józefa wystawiono na sprzedaż willę z czasów monarchii austro-węgierskiej - pieczołowicie odrestaurowaną i gotową na nowego właściciela perłę "Belle Époque". Cena? Zawrotne 10,9 mln euro, czyli około 46 mln zł. To właśnie w tej okolicy przedostatni cesarz Austrii Franciszek Józef I (1830–1916) chętnie spędzał czas, a elegancki kurort znany był wówczas niemieckojęzycznym gościom jako Sankt Jakobi.

Abbazia - tak po włosku brzmi nazwa Opatiji - była w XIX wieku ulubionym kurortem arystokracji Austro-Węgier. Dzięki połączeniu kolejowemu z Wiedniem stała się miejscem spotkań bogatych i sławnych. Kuracjusze korzystali z opieki najlepszych lekarzy, kąpali się w morzu, spacerowali promenadą, bywali w kasynach i zatrzymywali się w eleganckich hotelach albo - jak cesarz - w luksusowych willach.

Sprzedawana dziś posiadłość to architektoniczna perełka z tamtej epoki. Willa powstała w 1910 roku jako letnia rezydencja rodzinna, inspirowana weneckim pałacem "Ca d’Oro". Ma powierzchnię ponad 600 m kw., dwanaście sypialni i dwanaście łazienek. Do tego dochodzi rozległy, parkowy ogród o powierzchni 1758 m kw., w którym rosną m.in. stare pinie.

Willa Franciszka Józefa I na sprzedaż

Cena, jak na tak wyjątkowe miejsce, nie dziwi - 10,9 mln euro (46 mln zł). Ogłoszenie opublikowano na stronie agencji Smart Invest.

Choć niewielu będzie stać na zakup tej posiadłości, każdy może wyobrazić sobie krótki spacer wzdłuż Franz-Josephs-Promenade, orzeźwiający skok do Adriatyku czy chwilę relaksu w ogrodzie przy filiżance herbaty.



