W ostatnich tygodniach w Finlandii utrzymują się rekordowo wysokie temperatury - w czwartek zanotowano 33,4 stopnia Celsjusza. Poprzednio w czerwcu powyżej 33 stopni ciepła było w kraju w 1939 roku - poinformował Fiński Instytut Meteorologiczny.

Zdjęcie ilustracyjne / REMKO DE WAAL / PAP/EPA

W Finlandii jest obecnie "tak ciepło jak w Madrycie czy w Miami" - pisze lokalna prasa.

33,4 stopnia odnotowano w czwartek w stacji pomiarowej w Niinisalo w południowo-zachodniej części kraju. Najwyższa temperatura w czerwcu w Finlandii, tj. 33,8 stopnia, została zarejestrowana w 1935 roku.



Bardzo wysokie jak na ten miesiąc temperatury panują na terenie całej Finlandii - od Helsinek nad Zatoką Fińską po Laponię na północy. W dużej części kraju średnia temperatura jest obecnie wyższa o przynajmniej sześć stopni niż zazwyczaj o tej porze roku.



W kończącym się czerwcu zanotowano już kilkanaście upalnych dni; w Finlandii oficjalnie mówi się o upale, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza. Meteorolodzy przewidują, że w czerwcu upalnych dni może być łącznie nawet 20. Średnio, według statystyk, w szóstym miesiącu roku w Finlandii takich dni jest osiem.



Szybko rośnie także temperatura w zbiornikach wodnych. Jak podał w czwartek Fiński Instytut Środowiska (Syke), temperatura wody w jeziorach jest obecnie średnio wyższa o 3-7 stopni. W południowej i środkowej części kraju waha się w granicach 20-24 stopni, a na północnych terenach sięga 21 stopni. Woda morska ma zaś dla różnych obszarów od ok. 10 do ok. 22 stopni.



Wysoka temperatura - jak podkreślono w komunikacie Syke - sprzyja jednak rozwojowi sinic, które zaobserwowano już w różnych częściach kraju w jeziorach oraz w wodach przybrzeżnych.



W lasach alerty przeciwpożarowe obowiązują prawie na terenie całej Finlandii.