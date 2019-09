Żadne kroki nie zostały podjęte, by Hagia Sophia była zamykana dla turystów – poinformowała ambasada Turcji. W marcu prezydent kraju Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że czas już, by świątynia Mądrości Bożej stała się meczetem.

Hagia Sophia / Pixabay

Przyzwyczailiśmy się, że Hagia Sophia jest przedmiotem niemal każdej kampanii wyborczej w Turcji, więc argumenty o jej ponownym zamienieniu w meczet traktujemy jako stały element gry i raczej nie przywiązujemy do nich większej wagi - mówi Karol Wasilewski, kierownik programu ds. Bliskiego Wschodu i Afryki w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Ekspert zauważa również, że w ostatnich latach dochodziło do przełamywania kolejnych tabu związanych ze świątynią - w 2016 roku miało w niej miejsce pierwsze od 85 lat wezwanie do modlitwy przez muezzina, a w 2018 roku pomodlił się w niej sam prezydent Erdogan.



Zdaniem Wasilewskiego wypowiedzi Erdogana dotyczące świątyni wywołały kontrowersje, jednak z pewnością podobały się najbardziej konserwatywnej części tureckiego elektoratu. Zbiegły się one w czasie z kampanią samorządową przed wyborami 31 marca.



Nie wydaje mi się, aby propozycje zamiany Hagi Sophii w meczet cieszyły się szerokim poparciem - choćby dlatego, że gdyby tak było, populistyczny rząd Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) byłby dużo mniej ostrożny w tej sprawie - dodaje analityk.



Wybudowana w latach 532-537 świątynia, nazwana kościołem Mądrości Bożej, była przez prawie 900 lat siedzibą patriarchy Konstantynopola i miejscem koronacji cesarzy bizantyjskich. Wybudowana z rozkazu Justyniana Wielkiego, który pragnął przywrócenia pełnego Cesarstwa (obejmującego i Rzym, i Konstantynopol) była do czasu wybudowania kościoła biskupiego w Sewilli największą chrześcijańską świątynią, symbolem Kościoła bizantyńskiego. Od strony technicznej była wielkim dokonaniem architektury.



Po zdobyciu miasta w 1453 roku Turcy zamienili ją w meczet dla sułtana, zniszczyli dzwony, ołtarz, część mozaik i przedstawień figuralnych, np. pozbawiając anioły twarzy. Budowla jednak, z jej ogromną, jakby zawieszoną w powietrzu kopułą, stała się wzorcem także dla wielu świątyń muzułmańskich.



Po demontażu imperium osmańskiego, na polecenie pierwszego prezydenta Republiki Turcji Mustafy Kemala Ataturka - meczet w 1935 roku przekształcono w muzeum, aby nie kojarzył się w żaden sposób z religią państwową w nowo powstałej świeckiej republice. Od kilku lat obóz prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana coraz częściej wzywa do tego, by Hagia Sophia z powrotem stała się muzułmańską świątynią.