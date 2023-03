Rządząca w Gruzji partia Gruzińskie Marzenie wycofuje się z ustawy o „agentach zagranicznych”. Przyjęcie przepisów wywołało masowe protesty w położonym na pograniczu Europy i Azji państwie.

Protesty w Gruzji trwały od wtorku / ZURAB KURTSIKIDZE / PAP/EPA

W oświadczeniu, które cytuje agencja Reutera, Gruzińskie Marzenie podkreśla, że "bezwarunkowo wycofuje się z ustawy, którą poparło bez żadnych zastrzeżeń". Partia podkreśliła, że konieczne jest ograniczenie "konfrontacji" w społeczeństwie.

Masowe protesty od wtorku

Protesty rozpoczęły się we wtorek. W ciągu pierwszej doby zatrzymano 66 osób. Drugiego dnia zatrzymano 10 osób. Policja używa gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić tłum.

Wczoraj w mediach społecznościowych pojawiły się kadry, na których widać, jak protestujący usiłują wybić szyby w oknach gmachu. Demonstrujący rzucali kamieniami - relacjonowała Interpressnews. Wieczorem ostatecznie usunięto protestujących z alei Rustawelego, przy której znajduje się parlament Gruzji.

Co zakłada kontrowersyjna ustawa?

Ustawa o "agentach zagranicznych", zainicjowana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie, w opinii wielu obserwatorów ograniczy wolność mediów i będzie uderzać w społeczeństwo obywatelskie, a jej uchwalenie może oznaczać autorytarny zwrot w polityce władz w Tbilisi.

Wprowadzenie kontrowersyjnej ustawy miało doprowadzić do tego, by wszystkie pozarządowe media, które choćby w 20 procentach finansowane są z zagranicznych pieniędzy, musiały zarejestrować się jako tzw. zagraniczni agenci. Podmiotom, które nie zastosują się do tych przepisów grozić mają wysokie kary finansowe.

We wtorek projekt przyjęto w pierwszym czytaniu.