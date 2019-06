​Obywatel Gruzji podejrzany o brutalne zabójstwo łodzianki w naszym kraju, który ma być wydany z Ukrainy do Polski, próbował odebrać sobie życie - dowiedział się reporter RMF FM. Stało się to podczas rozprawy sądowej w Kijowie, na której zapadła decyzja o ekstradycji.

Mamuka K. / Policja

Sytuacja prawdopodobnie nie opóźni wydania podejrzanego - kijowska prokuratura zapewnia, że ekstradycja przebiegnie bez zakłóceń. Medykom udało się uratować życie obywatela Gruzji.

Podczas posiedzenia sądu mężczyzna ranił się ostrym przedmiotem w brzuch. Natomiast jego życiu nic już nie grozi i trwają formalne przygotowania do tego by go wydać do Polski - mówią ukraińskie służby. Formalności rozpoczęły się już wczoraj.

39-letni Mamuka K. jest podejrzany o brutalne zamordowanie 27-letniej mieszkanki Łodzi. Do zabójstwa na tle seksualnym, po którym Gruzin uciekł na Ukrainę, doszło w październiku zeszłego roku.