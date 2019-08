Trwa akcja gaszenia dużego pożaru lasów na greckiej wyspie Eubea - poinformowały w środę miejscowe władze. Ewakuowano setki ludzi z czterech miejscowości. Stan wyjątkowy ogłoszony został w kilku regionach tej gęsto zalesionej wyspy leżącej na wschód od Aten.

Pożary w Grecji pochłonęły wiele hektarów lasów / WASSILIS ASWESTOPOULOS / PAP

Całą noc z wtorku na środę strażacy walczyli z żywiołem. O świcie wprowadzono do akcji śmigłowce pożarnicze.

Sytuacja zdaje się być lepsza, włożono ogromny wysiłek (w powstrzymanie ognia), nadludzki wysiłek - mówił w telewizji Skai gubernator regionu Kostas Bakojanis. To trudny pożar, (...) ale nie ma zagrożenia dla życia ludzkiego i to jest najważniejsze.

Ze względu na pożary premier Grecji Kyriakos Micotakis przerwał we wtorek wakacje na Krecie i wrócił do Aten, gdzie szczegółowo przedstawiono mu sytuację.



Reuters przypomina, że część lasów na Eubei to obszar chroniony w ramach programu Natura 2000.



W czasie suchych letnich miesięcy w Grecji często dochodzi do pożarów; władze już wcześniej informowały o możliwości ich wybuchu w tym tygodniu.



W ubiegłym roku wskutek pożaru w rejonie Mati pod Atenami zginęło ponad 100 osób.