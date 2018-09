Ukraiński reżyser Ołeg Sencow, odbywający wyrok w rosyjskiej kolonii karnej, został z niej przewieziony w piątek do szpitala w miejscowości Łabytnangi - podało w sobotę radio Echo Moskwy. Służby więzienne zapewniły, że chodzi o planowe badania lekarskie.

Wydział Federalnej Służby Więziennej (FSIN) w Jamało-Nienieckim Okręgu Autonomicznym poinformował, że Sencow przeszedł dodatkowe badania i w rezultacie skorygowano sposób jego leczenia.

W opublikowanym w piątek liście Michaił Fiedotow, szef Rady ds. Praw Człowieka przy prezydencie Rosji, ocenił, że stan zdrowia Sencowa jest "stabilny, bez dynamiki negatywnej". Fiedotow skierował ten list do ukraińskiej rzeczniczki praw człowieka Ludmyły Denysowej. Ocena stanu Sencowa oparta była na badaniu lekarskim z 12 września.



Sencow od 14 maja prowadzi w kolonii karnej protest głodowy, podczas którego jest sztucznie karmiony. Reżyser domaga się uwolnienia obywateli Ukrainy przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach.



Filmowiec, pochodzący z zaanektowanego przez Rosję Krymu, został aresztowany w Symferopolu i wywieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że działania przeciwko niemu mają charakter polityczny.

Proces Sencowa został skrytykowany przez międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka. Od miesięcy zachodni politycy oraz przedstawiciele środowisk artystycznych i intelektualnych wielokrotnie występowali z apelami o uwolnienie reżysera.