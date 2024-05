Magazyn „Sunday Times” opublikował listę najbogatszych Brytyjczyków. Oczy czytelników skierowały się na postać Paula McCartneya. Jeden z założycieli Beatlesów stał się pierwszym brytyjskim muzykiem-miliarderem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W tym roku muzyk awansował na liście najbogatszych o 10 pozycji. Obecnie zajmuje 165. lokatę wśród 350 brytyjskich bogaczy.

Jego majątek wzrósł w ciągu roku o 50 mln funtów i przekroczył kwotę miliarda.

Paul McCartney był obecny na tej liście od dawna. Co więcej, to nie pierwszy raz, gdy jest najzamożniejszym brytyjskim muzykiem. W 2022 r. jego majątek szacowano na 865 mln funtów, a rok później na 950 mln.

Pomnożeniu pieniędzy przysłużyły się wpływy z trasy koncertowej "Got Back Tour", wzrost wartości jego katalogu muzycznego, cover jego utworu "Blackbird" w wykonaniu Beyoncé, a także premiera ostatniej piosenki the Beatles - "Nowa And then".

Jak Paul McCartney wypada na tle kolegów po fachu? Elton John, który w tegorocznym zestawieniu "Sunday Times Rich List" awansował z miejsca 309 na 291, może poszczycić się majątkiem szacowanym na sumę 470 mln. Do zestawienia najbogatszych na miejscach 315 i 319 powrócili Mick Jagger i Keith Richards, z imponującymi majątkami szacowanymi na kwoty 415 mln funtów.

Pierwsze miejsce na liście najbogatszych Brytyjczyków zajął Gopichand Hinduja. Majątek indyjsko-brytyjskiego biznesmena jest szacowany na 37,19 miliardów funtów.