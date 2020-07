Zmarł Ks. Georg Ratzinger - brat emerytowanego papieża Benedykta XVI. Duchowny miał 96 lat.

Informację o śmierci ks. Georga Ratzingera podał Reuters, powołując się na telewizję Bayerischer Rundfunk.

"W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia z powodu śmierci ks. prał. Georga Ratzingera jego bratu Benedyktowi XVI, jego rodzinie i bliskim oraz Kościołowi w Niemczech. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" - napisał na Twitterze arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Kilka dni temu emerytowany papież Benedykt XVI odwiedził swojego chorego brata w Ratyzbonie. Udał się wtedy za granicę po raz pierwszy od swej rezygnacji w 2013 r.

Georg i Joseph Ratzingerowie otrzymali święcenia kapłańskie tego samego dnia - 29 czerwca 1951 roku. Byli ze sobą bardzo związani.

Ks. Georg Ratzinger był w przeszłości m.in. dyrektorem muzycznym katedry w Ratyzbonie i dyrygentem chóru katedralnego Regensburger Domspatzen.

W 2013 roku, po ogłoszeniu przez Benedykta XVI decyzji o rezygnacji, ks. Georg Ratzinger udzielił wywiadu dziennikarzowi RMF FM Adamowi Górczewskiemu.

Kiedy człowiek ma 86 lat, zaczyna mu brakować wielu zdolności. U niego też tak było. Stwierdził, że nie ma sił, tyle mocy, co młodsi ludzie, a ten urząd wymaga pełni sił, by móc rozwiązywać wielkie problemy - tak ks. Georg Ratzinger tłumaczył powody kroku, na który zdecydował się jego brat. Przyznał, że sam wiedział o takich planach już kilka miesięcy wcześniej. To była osobista rozmowa, kiedy latem byłem w Rzymie na urlopie - wspominał.