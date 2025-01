SCMP zaznaczyła, że praca nad bronią mikrofalową stanowi część strategii Pekinu, mającej przeciwdziałać zagrożeniu ze strony USA. Planują one rozmieszczenie broni HPM w regionie Indo-Pacyfiku.

Metoda namierzania Starlinków

Gazeta poinformowała także o najnowszych badaniach przeprowadzonych przez zespół badaczy z Uniwersytetu Lotnictwa i Astronautyki w Nankinie (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics), którzy opracowali metodę namierzania konstelacji satelitów Starlink firmy SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk.



Symulacja komputerowa stworzona przez chińskich naukowców sugeruje, że Chiny mogą przeprowadzić operację kosmiczną z udziałem swoich 99 satelitów, które w ciągu 12 godzin mogą zbliżyć się do 1400 amerykańskich Starlinków. Oznacza to, że Pekin mógłby skutecznie śledzić i monitorować Starlinki, które wyposażone są m.in. w lasery, mikrofale oraz urządzenia do rozpoznawania i śledzenia. Ta nowa metoda badawcza wykorzystuje nowy algorytm binarnej sztucznej inteligencji, który inspirowany jest strategią polowań wielorybów.

Rywalizacja z USA

Już w 2022 r. portal Asia Times donosił, że Chiny opracowują technologię, która ma przeciwdziałać domniemanemu zagrożeniu militarnemu ze strony satelitów Starlink. Sieć satelitów firmy SpaceX ma strategiczne znaczenie dla ukraińskich wojsk, gdyż umożliwia koordynację działań na polu walki z siłami rosyjskimi w czasie rzeczywistym. Do tej pory firma Muska wystrzeliła ponad 6700 satelitów Starlink.



We wrześniu 2023 r. Pentagon ujawnił szczegóły programu Replicator, który miał na celu w przeciągu dwóch lat stworzyć system jednorazowych dronów powietrznych, morskich i lądowych. Tysiące małych i tanich bezzałogowych platform kierowanych przez sztuczną inteligencję mają dać USA przewagę w rywalizacji z Chinami.