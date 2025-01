Świadomy ekologiczny wybór czy akcja promocyjna?

Wybór środka transportu przez Chalameta spotkało sie z wieloma pozytywnymi reakcjami. Wiele osób chwali aktora za bycie eko - w przeciwieństwie do innych gwiazdorów o jego statusie, którzy przybywają na premiery limuzynami.

Inni jednak są bardziej krytyczni. Twierdzą, że mogła to być uzgodniona wcześniej akcja promocyjna. Pojawiają się również pytania o to, jak długą drogę przemierzył aktor na rowerze: czy wskoczył na niego tuż za rogiem, by "zrobić" sobie łatwy, pozytywny PR, czy może przebył całą drogę od hotelu, wykazując się znajomością topografii miasta i decydując się na najszybszy środek transportu, biorąc pod uwagę nieuniknione korki.

Co bardziej dociekliwych dziwi, że Chalamet dotarł dokładnie na czas bez żadnego opóźnienia. Znalezienie działającego i dostępnego roweru Lime w Londynie nie jest takie proste. Inni patrzą na nogawki jego spodni, których nawet nie zabrudził, co przy dłuższej jeździe na rowerze byłoby niemożliwe. Aktor nie wyglądał też na takiego, który w ostatnich minutach musiał zmagać się np. z trąbiącymi na niego samochodami wymuszającymi na nim pierwszeństwo przy skrętach.