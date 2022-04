MSZ Mołdawii wezwało ambasadora Rosji, aby zaprotestować przeciwko oświadczeniu rosyjskiego generała Rustama Minnekajewa. Ogłosił on, iż Moskwa chce przejąć kontrolę nad południową Ukrainą, aby uzyskać dostęp do Naddnieprza, separatystycznego regionu Mołdawii.

Tyraspol. Pomnik Lenina przed siedzibą rządu i Rady Najwyższej separatystycznej republiki / PAP/EPA

Mołdawia wyraziła głębokie zaniepokojenie oświadczeniem rosyjskiego generała Rustama Minnekajewa - poinformowało mołdawskie MSZ i wezwało Moskwę do poszanowania "suwerenności terytorialnej" i "neutralności" Mołdawii.

Mołdawia uważa te słowa za bezpodstawne i sprzeczne z poparciem Rosji dla suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju - oświadczył resort. Mołdawia jest krajem neutralnym i wzywa Moskwę do respektowania tej zasady.

Generał o "kolejnej drodze do Naddniestrza"

Rosyjskie media podały, że generał Rustam Minnekajew ogłosił, że celem drugiego etapu rosyjskiej inwazji na Ukrainę będzie stworzenie korytarza lądowego do granicy z Naddniestrzem, czyli w istocie zdobycie południowej Ukrainy.



Minnekajew to zastępca dowódca Centralnego Okręgu Wojskowego. O domniemanych planach Moskwy mówił na dorocznym posiedzeniu organizacji przemysłu zbrojeniowego obwodu swierdłowskiego na Uralu, głównego ośrodka tego przemysłu w Rosji.



Od początku drugiej fazy operacji specjalnej, która już się rozpoczęła, dosłownie dwa dni temu, jednym z zadań armii rosyjskiej jest ustanowienie pełnej kontroli nad Donbasem i południową Ukrainą. Kontrola nad południem Ukrainy to kolejna droga do Naddniestrza - mówił rosyjski generał.