Stany Zjednoczone przejęły kolejny tankowiec powiązany z Wenezuelą - poinformowała agencja Reutera, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników. Doszło do tego tuż przed planowanym spotkaniem prezydenta Donalda Trumpa z liderką wenezuelskiej opozycji Marią Coriną Machado.

Do przejęcia tankowca doszło na Morzu Karaibskim (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Jest to już szósta jednostka zajęta przez USA w ostatnich tygodniach, która transportowała wenezuelską ropę lub robiła to w przeszłości.

Urzędnicy powiedzieli, zastrzegając sobie anonimowość, że do przejęcia tankowca Veronica doszło na Morzu Karaibskim. "Obyło się bez incydentów" - relacjonuje Reuters.

"Jedyną ropą, która opuści Wenezuelę, będzie ropa, której przepływ jest koordynowany zgodnie z prawem" - oświadczyło amerykańskie Dowództwo Południowe (SOUTHCOM), cytowane przez agencję Reutera.

Do przejęcia doszło przed planowanym spotkaniem prezydenta Donalda Trumpa z liderką wenezuelskiej opozycji Marią Coriną Machado

Trump nie poparł objęcia władzy przez opozycję, lecz powiedział w ubiegłym tygodniu, że Machado może mieć wpływ na "jakiś aspekt" rządów w Wenezueli.