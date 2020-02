Atak nożownika w gminie Dieuze, w regionie Lotaryngii w północno-wschodniej Francji. Napastnik zranił nożem żandarma. Funkcjonariusz postrzelił sprawcę. Motywy napastnika nie są jeszcze znane. Śledczy starają się ustalić, czy może chodzić o atak terrorystyczny - poinformowała żandarmeria.

Żandarm, który został zraniony, usiłował bezskutecznie odstraszyć napastnika za pomocą granatu z gazem łzawiącym, a następnie strzelił do niego dwukrotnie, raniąc go w brzuch.

Stan rannego, który trafił do szpitala w mieście Metz, nie jest znany, nie ma informacji o jego tożsamości. Nie jest też do końca jasne, w jakich okolicznościach doszło do ataku na żandarma - przyznaje prokurator z Metz Christian Mercuri.



Lokalna żandarmeria poinformowała, że wstępne śledztwo powinno pomóc ustalić, czy było to "zwykłe przestępstwo, czy atak o charakterze terrorystycznym".

