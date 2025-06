Adolfo "Fito" Macias schwytany! Jednego z najgroźniejszych przestępców i handlarza narkotyków złapało ekwadorskie wojsko, poszukiwały go też USA. Półtora roku temu uciekł on z więzienia w Guayaquil. Za pomoc w ujęciu go wyznaczono 1 mln dolarów nagrody.

Adolfo "Fito" Macias po schwytaniu / Mauricio Torres / PAP/EPA Zobacz również: Jeden więzień i prawie 4 tys. mundurowych. Tak przenoszono groźnego gangstera

Przerwali program na żywo. Napastnicy wdarli się do studia telewizji w Ekwadorze O zatrzymaniu "Fito" poinformował na platformie X prezydent Ekwadoru Daniel Noboa. Dodał, że 45-letniego mężczyznę schwytano w jego rodzinnym mieście Manta, około 350 km na południowy zachód od stolicy, Quito. Zatrzymania dokonała specjalna grupa sił zbrojnych, powołana do walki z handlem narkotykami. W osobnym komunikacie minister spraw wewnętrznych John Reimberg opisał przebieg operacji, która trwała około 10 godzin. Jak zapewnił, przeprowadzono ją "precyzyjnie" i "bez ofiar śmiertelnych". Według jego relacji "Fito" ukrywał się w bunkrze, do którego można było się dostać, podnosząc płytę umieszczoną w podłodze luksusowej rezydencji. Baron narkotykowy trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze, znanego jako La Roca (hiszp. "skała" - red.) w Guayaquil. "Fito" stał na czele jednego z głównych gangów narkotykowych w Ekwadorze, Los Choneros. W styczniu 2024 r. uciekł z więzienia w Guayaquil, gdzie od 2011 r. odbywał karę 34 lat pozbawienia wolności za udział w przestępczości zorganizowanej, handel narkotykami i morderstwo. Był m.in. powiązany z zabójstwem jednego z głównych kandydatów na prezydenta Ekwadoru, Fernando Villavicencio, dokonanym w sierpniu 2023 r. Ucieczka "Fito" wywołała w Ekwadorze wybuch kolejnej fali przemocy, w wyniku której zginęło kilkadziesiąt osób. W kilku więzieniach wybuchły bunty, dochodziło też do walk ulicznych między gangami. Od objęcia urzędu w listopadzie 2023 r. prezydent Noboa deklaruje zdecydowaną walkę z przestępczością, przede wszystkim z gangami narkotykowymi. Zamierzamy odzyskać kraj. Nie będzie rozejmu - zapowiedział ekwadorski przywódca po zatrzymaniu "Fito". Dodał, że rozpoczął procedurę umożliwiającą "ekstradycję gangstera do USA", gdzie ciążą na nim zarzuty dotyczące handlu bronią i kokainą. W związku z ujęciem przestępcy gratulacje władzom w Quito przesłała ambasada USA w stolicy Ekwadoru. Agencja AFP podkreśliła, że aresztowanie "Fito" nastąpiło kilka dni po tym, gdy z więzienia uciekł inny groźny gangster, "Fede". W ostatnim miesiącach Ekwador stał się areną wojen między gangami. Szacuje się, że tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku w gangsterskich porachunkach oraz w ich wyniku zginęło prawie 4 tys. osób.