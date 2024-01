Inna stacja telewizyjna pokazała ujęcia przedstawiające policję zgromadzoną przed studiem TC w Guayaquilu, największym mieście Ekwadoru. Krajowa policja poinformowała w mediach społecznościowych, że na miejsce wysłano wyspecjalizowane jednostki. Później przekazano, że aresztowano wszystkich trzynastu napastników.

Wszyscy napastnicy zostali zatrzymani. / AA/ABACA / East News

Wojsko pod siedzibą telewizji TC. / Mauricio Torres / PAP/EPA

Z więzień uciekli groźni przestępcy

Wkrótce po wtargnięciu napastników do studia prezydent Daniel Noboa ogłosił dekret, w którym uznał, że w kraju trwa "wewnętrzny konflikt zbrojny". Zarządził mobilizację sił zbrojnych i policji, by "zneutralizowały" organizacje przestępcze. W dokumencie Noboa wymienił 22 gangi, które uznał za organizacje terrorystyczne, w tym Los Choneros.

Już w poniedziałek prezydent wprowadził także na 60 dni stan wyjątkowy i godzinę policyjną w całym kraju.

W ciągu ostatniej doby w Ekwadorze porwano co najmniej siedmiu policjantów, doszło do serii eksplozji, a z więzień uciekło wielu przestępców, w tym Fabricio Colon Pico, domniemany przywódca gangu Los Lobos, podejrzewany o planowanie zabójstwa prokurator generalnej Ekwadoru Diany Salazar.

Z więzienia miał uciec też jeden z najgroźniejszych ekwadorskich przestępców, przywódcy gangu Los Choneros Adolfo Maciasa, znanego jako Fito. Odsiadywał on wyrok 34 lat między innymi za morderstwa i handel narkotykami. Fito przebywał na oddziale o zaostrzonym rygorze. Po jego zniknięciu do więzienia wysłano co najmniej 4 tys. policjantów.

Stacja BBC przypomina, że 44-letni Fito jest podejrzewany między innymi o udział w ubiegłorocznym zabójstwie kandydata na prezydenta Ekwadoru Fernando Villavicencio, któremu groził śmiercią. Więzienie Regional było dla Fito rodzajem "prywatnego bunkra", z którego kontrolował działania swojego gangu - handel narkotykami, wymuszenia i zabójstwa a jednocześnie był chroniony przed wrogami. Zniknął z celi kilka godzin przed planowanym przeniesieniem do innego zakładu - podał ekwadorski portal Primicias.

Akcja służb w więzieniu Regional w Guayaquil w Ekwadorze po ucieczce przywódcy gangu Los Choneros. / Armed Forces of Ecuador HANDOUT / PAP/EPA

Los Choneros i inne ekwadorskie gangi powiązane z meksykańskimi i kolumbijskimi kartelami narkotykowymi, które rywalizują o kontrolę nad trasami przerzutowymi, walczą ze sobą również na terenie więzień. Od 2021 roku w zakładach karnych kraju zginęło ponad 400 więźniów.

Noboa, syn potentata handlu bananami, został prezydentem w listopadzie 2023 roku, zapowiadając, że głównym zadaniem jego rządu będzie walka z brutalną przestępczością.

Sytuacji w kilku miastach Ekwadoru nadal nie można uznać za opanowaną. W wielu miejscach wciąż działają zbrojne bandy, które terroryzują ludność, donoszą agencje informacyjne.

Policja i wojsko postawione w stan gotowości interweniowały w tych dniach w co najmniej sześciu zakładach karnych, w których wzniecili bunty uzbrojeni więźniowie.

Stany Zjednoczone oferują pomoc

Departament Stanu USA zaoferował Ekwadorowi pomoc. "Działamy w ścisłej koordynacji z prezydentem Noboą i rządem ekwadorskim. Jesteśmy w gotowości do udzielenia im wsparcia" - zadeklarował rzecznik Departamentu Stanu USA.

To samo źródło potwierdziło, że Administracja Joe Bidena "monitoruje doniesienia dotyczące przemocy, uprowadzeń ludzi i serii zamachów bombowych w Ekwadorze".

Międzyamerykańskie Stowarzyszenie Prasy (SIP) w ogłoszonym we wtorek wieczorem oświadczeniu wzywa rządy państw Ameryki Łacińskiej jako regionu w którym wykonywanie zawodu dziennikarza jest szczególnie niebezpieczne, do wzmożenia walki z bandami handlarzy narkotyków i zwraca uwagę na" liczne powiązania kół politycznych i policji kołami przestępczymi i bandami handlarzy narkotyków".