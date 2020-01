Wulkan Taal, położony na południe od stolicy Filipin Manilii wyrzucił w niedzielę na wysokość kilometra olbrzymi pióropusz popiołu. Lokalne władze zarządziły ewakuację ośmiu tysięcy mieszkańców - informują agencje.

Filipiński Instytut Wulkanologii i Sejsmologii podniósł poziom alarmowy w pobliżu wulkanu Taal do poziomu trzeciego w pięciostopniowej skali. Oznacza to że może dojść "w ciągu tygodni do niebezpiecznej erupcji".



Poziom piąty jest ogłaszany w trakcie trwania erupcji wulkanu.

W raporcie Instytut podał, że zdecydowanie zaleca ewakuację ludzi z okolic wulkanu, który położony jest na wyspie pośrodku jeziora Taal. Ostrzegł też przed "możliwym wulkanicznym tsunami".



Eksplozja i pióropusz popiołu były widoczne z pobliskiego miasta Tagaytay, popularnego miejsca oglądania wulkanu Taal, gdzie w weekendy gromadzi się wielu turystów.



Taal to najmniejszy wciąż aktywny wulkan świata mierzący zaledwie 311 metrów. Ostatni raz był aktywny w 1977 roku. Jednak do największej erupcji doszło w 1911 roku.



Zginęło wtedy ponad tysiąc trzysta osób.