​Robert Kubica został wybrany najgorszym zawodnikiem Formuły 1 w sezonie 2019 przez dziennikarza portalu "RaceFans" - informuje Onet.pl. Keith Collantine pisze, że prawdopodobnie jedynym sukcesem jest to, że w ogóle udało mu się wrócić do F1.

Robert Kubica / XPB / PAP/EPA

Z ulgą zobaczyłem, jak Robert Kubica zdobył dla Williamsa jedyny punkt w tym roku, bo bez tego naprawdę ciężko byłoby znaleźć jakikolwiek pozytyw związany z jego powrotem do Formuły 1 - ocenił Collantine, przywoływany przez portal Onet.pl.

Dziennikarz zauważa, że Kubica sam przyznawał, że to efekt wycofania się kilku kierowców i podwójnej kary dla Alfy Romeo. Niemniej jednak, udało mu się wtedy uniknąć kłopotów i był to jeden z nielicznych przypadków, gdy pokazał się z lepszej strony niż jego zespołowy kolega - podkreślił Collantine.

Przyznał jednak, że Kubica nie ma wielu powodów do świętowania. Jedynym jest chyba to, że udało mu się wrócić do F1. W ostatnich wyścigach Williamsa dokonał jednak postępów, więc jeżeli jest jakiś kierowca, który posiada determinację i możliwości, aby odmienić ten ciężki sezon, to jest nim z pewnością właśnie Kubica - zakończył dziennikarz "RaceFans".