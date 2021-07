64 polskich dzieci i ich opiekunowie zostali ewakuowani z odciętego od świata przez powódź ośrodka wczasowego Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour na wschodzie Belgii. Ewakuację przeprowadziło na specjalnych łodziach pontonowych belgijskie wojsko.

Belgię od kilku dni nawiedzają ulewy, które spowodowały już powodzie w wielu częściach kraju.

Odcięty od świata został również ośrodek wczasowy Polskiej Macierzy Szkolnej w Comblain-la-Tour w Walonii.

"W tej chwili do budynku można dostać się praktycznie tylko łodzią. Zalane są wszystkie drogi dojazdowe. Woda w niektórych miejscach sięga powyżej metra" - relacjonował wczoraj Piotr Ładomirski z Polskiej Macierzy Szkolnej.

Dzieci i opiekunowie schronili się na pierwszym i drugim piętrze zalanego budynku.

Ładomirski podkreślał, że są bezpieczni.

"Mają dostęp do wody (pitnej) i jedzenia. W budynku jest nadal dostęp do energii elektrycznej" - mówił.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek, jedno z dzieci zostało ewakuowane już wczoraj wieczorem: to chłopiec, który gorzej się poczuł.

"Nic specjalnego mu się nie stało, myślę, że był to jakiś atak paniki, może chłopiec się mocno zestresował" - powiedziała naszemu reporterowi prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Barbara Wojda.

Chłopiec jest już pod opieką rodziców.

Pozostałe dzieci - jak zapewniła Wojda - są w dobrej formie.

"Kontaktowaliśmy się z lokalnymi władzami. Dostaliśmy zapewnienie, że wszystko jest pod kontrolą, nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia" - podkreślał również w rozmowie z RMF FM polski konsul w Brukseli Jacek Grabowski.

Rozpoczęcie ewakuacji zależne było od decyzji belgijskich służb, które koordynują akcję ratunkową w Walonii, a przede wszystkim w Ardenach, gdzie znajduje się letni dom Polskiej Macierzy Szkolnej.

Do akcji sprowadzono z Liege specjalne łodzie pontonowe, a do przeprowadzenia ewakuacji zaangażowane zostało belgijskie wojsko.

Operacja zaczęła się od domu położonego niżej, a więc najbardziej podtopionego. Łodzie podpływały do budynku, żołnierze podstawiali do okna drabinkę i po niej dzieci przechodziły do łodzi. Następnie w kilkuosobowych grupach odwożone były pontonem na pobliski nasyp kolejowy, nietknięty przez wodę.

Stamtąd - jak relacjonowała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - ewakuowani koloniści odprowadzani byli do oddalonej o 300 metrów sali gminnej w centrum Comblain-la-Tour. Tam dostali posiłki i napoje i mogą odpocząć.

Ostatecznie dzieci zostaną zabrane autokarami do siedziby polskiego przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej w Brukseli i stamtąd rodzice będą mogli je odebrać.

Koloniści przyjechali do ośrodka w Comblain-la-Tour w ramach jednego z pięciu turnusów wypoczynkowych, przygotowanych przez Macierz dla dzieci z rodzin polonijnych, mieszkających m.in. w Belgii, Holandii i na Białorusi.

Mają od 6 do 14 lat. Na koloniach m.in. uczą się polskiego.