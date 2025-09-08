Jeden z czterech terminali na lotnisku Heathrow w Londynie został ewakuowany w związku z wykryciem incydentu związanego z "możliwością wystąpienia niebezpiecznych substancji" - informuje agencja Reutera.
Heathrow, jedno z największych lotnisk w Europie, poinformowało w mediach społecznościowych, że Terminal 4 został zamknięty, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Pozostałe terminale funkcjonują bez zakłóceń.
"Na miejsce skierowano specjalistyczne zespoły, które przeprowadzają ocenę sytuacji. Terminal 4 został ewakuowany w ramach środków ostrożności, podczas gdy strażacy prowadzą działania" - przekazał rzecznik londyńskiej straży pożarnej w komunikacie e-mailowym.
Policja metropolitalna poinformowała, że kilka osób poczuło się gorzej na lotnisku Heathrow, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Lotnisko apeluje do podróżnych o śledzenie aktualnych komunikatów i sprawdzanie statusu swoich lotów.