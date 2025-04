Jak uniknąć ceł wprowadzonych przed Donalda Trumpa? Firma Apple znalazła na to sposób. Wyczarterowała loty towarowe, aby przetransportować z Indii do USA 600 ton iPhone'ów, czyli ok. 1,5 mln sztuk telefonów.

iPhone / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Apple wyczarterowała loty towarowe, by przetransportować 600 ton iPhone'ów z Indii do USA, unikając ceł.

Cła nałożone przez administrację Trumpa na produkty z Chin wynoszą 125 proc, podczas gdy taryfa na import z Indii została zawieszona na 90 dni.

Administracja Trumpa wprowadziła cła, by zachęcić do inwestycji w USA, co może spowodować wzrost cen.

Analitycy ostrzegają, że ceny iPhone’ów w USA mogą gwałtownie wzrosnąć, biorąc pod uwagę duże uzależnienie firmy Apple od importu z Chin, gdzie głównie produkowane są te urządzenia. Nałożone na nie cła przez administrację Trumpa mają najwyższą stawkę wynoszącą 125 proc. Wartość ta znacznie przekracza 26-procentową taryfę na import z Indii, która została zawieszona w środę przez Trumpa na najbliższe 90 dni.

Według źródła, na które powołuje się Reuters, Apple transportując 600 ton telefonów, "chciała obejść cła". Firma lobbowała u władz indyjskiego lotniska w Ćennaju (Madrasie), w stanie Tamil Nadu w południowej części Indii, aby skróciły czas odprawy celnej z 30 godzin do sześciu godzin.

Jak podało źródło oraz przedstawiciel indyjskiego rządu, od marca z Indii wyleciało sześć samolotów transportowych z produktami Apple o ładowności 100 ton każdy, w tym jeden w tym tygodniu.

Apple sprzedaje ponad 220 mln iPhone'ów rocznie na całym świecie. Firma analityczna Counterpoint Research szacuje, że 20 proc. wszystkich iPhone'ów importowanych do Stanów Zjednoczonych pochodzi z Indii, a reszta z Chin.

Reuters podał, że fabryka Foxconn produkująca telefony pracuje także w niedzielę. W 2024 r. przedsiębiorstwo wyprodukowało 20 mln iPhone'ów, w tym najnowsze modele 15 i 16.

Jak wynika z dostępnych danych celnych, wartość przesyłek firmy Foxconn z Indii do USA gwałtownie wzrosła - do 770 mln dol. w styczniu i 643 mln dol. w lutym, w porównaniu do czterech wcześniejszych miesięcy, kiedy to wartość ta oscylowała między 110 mln a 331 mln dol.

Administracja Trumpa tłumaczy, że wprowadzenie ceł ma zachęcić amerykańskie firmy do inwestowania w ojczyźnie. Jednak przeniesienie łańcuchów dostaw niezbędnych do produkcji doprowadzi do znacznego wzrostu cen.

Starszy analityk ds. badań kapitałowych Dan Ives z firmy finansowej Wedbush Securities w oświadczeniu przesłanym do amerykańskiego wydania "Newsweeka" stwierdził, że koszt nowego iPhone’a wyprodukowanego w USA wyniesie ok. 3500 dol. Pod koniec 2024 r. średnia cena iPhone'a wynosiła 1018 dol.