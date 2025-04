Komentując nieoczekiwaną obecność Franciszka w bazylice ojciec Enzo Fortunato z Watykanu powiedział agencji Ansa: To potwierdza, że to jest papież niespodzianek. To są według mnie wszystkie znaki świadczące o powrocie do zdrowia.

To kolejny niezapowiedziany ruch papieża.

Przypomnijmy, że w środę w Domu Świętej Marty Franciszek przyjął brytyjską parę królewską, a w niedzielę pozdrowił wiernych na zakończenie mszy dla osób chorych i pracowników służby zdrowia.