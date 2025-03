Aresztowania

Oprócz masowych demonstracji inne grupy, w tym studenci, kontynuują protesty w mniejszych miastach, które często kończą się starciami z policją. Według informacji przekazanych przez prawnika Ferhata Guzela agencji AFP zatrzymano co najmniej 511 studentów, z czego 275 trafiło do aresztu. Liczby te mogą być jednak znacznie wyższe.

Sytuacja dziennikarzy w Turcji również uległa znacznemu pogorszeniu. W ciągu zaledwie pięciu dni aresztowano 13 tureckich reporterów, deportowano korespondenta BBC i zatrzymano szwedzkiego dziennikarza Joakima Medina.

Medin, pracujący dla szwedzkiego dziennika "Dagens ETC", został zatrzymany pod zarzutami, które jego pracodawca określił jako "zdecydowanie fałszywe". Nieoficjalne źródła w tureckich mediach sugerują, że mają one dotyczyć "znieważenia prezydenta" oraz przynależności do "organizacji terrorystycznej".

Chociaż 11 z aresztowanych dziennikarzy zostało uwolnionych, w tym fotograf AFP Yasin Akgul, sytuacja pozostaje napięta.

Pikachu wśród demonstrantów

W czwartek wśród protestujących w Antalyi, którzy wzięli do rąk transparenty i wyszli na ulice, biegał słynny Pokemon - Pikachu. Widok postaci z kultowej serii, uciekającej przed siłami porządkowymi szybko rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych.

Choć motywacja osoby przebranej za Pikachu pozostaje nieznana, jej obecność na protestach w Antalyi przyciągnęła uwagę zarówno uczestników protestów, jak i internautów na całym świecie. "Nie jestem zaznajomiony z turecką polityką, ale jestem po tej samej stronie co Pikachu" - czytamy w jednym z komentarzy.