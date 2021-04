W internecie kolejny raz zrobiło się głośno po wpisie Elona Muska. Tym razem właściciel SpaceX i Tesli zażartował z firmy Jeffa Bezosa Blue Origin. Poszło o kosmiczne ambicje i wart krocie kontrakt z NASA.

Elon Musk / Britta Pedersen / POOL / PAP/EPA

Dwóch miliarderów - Elon Musk i Jeff Bezos - rywalizowało o kontrakt od rządu na budowę statku kosmicznego, który dostarczy astronautów na Księżyc już w 2024 roku. Byłby to pierwszy powrót człowieka na naturalnego satelitę Ziemi od 1972 roku. Ten niezwykle ciekawy i wizjonerski pomysł jest wart aż 2,9 miliarda dolarów!

Firma SpaceX Elona Muska wygrała. Jeff Bezos z kolei nie był z takiego obrotu sprawy zadowolony. Przedsiębiorstwo Blue Origin, założone przez byłego prezesa Amazona, złożyło w poniedziałek, jak poinformował "The New York Times", 50-stronnicowy protest do rządowego biura (Government Accountability Office). Korporacja kwestionuje w piśmie przyznanie kontraktu SpaceX na wyłączność.

Prezes Blue Origin, Bob Smith, powiedział "NYT", że NASA popełniła błąd w ocenie ofert złożonych przez jego firmę, SpaceX i trzeciego konkurenta - Dynetics.

"Ich decyzja (NASA - red.) eliminuje możliwości konkurowania, znacznie zawęża bazę dostaw i nie tylko opóźnia, ale także zagraża powrotowi Ameryki na Księżyc. Z tego powodu złożyliśmy protest w GAO" - czytamy w komunikacie Blue Origin.

Musk reaguje i... żartuje

Na odpowiedź Elona Muska nie trzeba było długo czekać. W jednym z komentarzy napisał: "Nie można tego wznieść (na orbitę) lol".

Żart nawiązywał do faktu, że Blue Origin nie zrealizował jeszcze udanego orbitalnego lotu kosmicznego za pomocą swoich rakiet.

Firma Jeffa Bezosa nie odpowiedziała na komentarz w tej sprawie.

Nie lubią się od 15 lat

Elon Musk i Jeff Bezos od ponad 15 lat rywalizują na polu branży kosmicznej.

Blue Origin pozostaje jednak daleko w tyle za SpaceX w chociażby tzw. transporcie orbitalnym, który skupia się na wysyłaniu satelitów klientów na orbitę w przystępnej cenie i z ponownym wykorzystaniem części rakiet.