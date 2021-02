​Eksplozja w siedzibie Lidla w niemieckim mieście Neckarsulm. Jak informują lokalne media, ranne zostały trzy osoby. Prawdopodobnie wybuchła bomba w przesyłce.

Zdj. ilustracyjne / FRISO GENTSCH / PAP/EPA

Jak podaje "Franfkurter Allgemeine Zeitung", do wybuchu doszło przed godz. 15. Trzech pracowników zostało poszkodowanych i wszyscy trafili do szpitala. Dwie osoby mają lekkie obrażenia, a trzecia nieco cięższe. Budynek, w którym było ponad stu pracowników, został ewakuowany.

Jak informuje "Heilbronner Zeitung", najprawdopodobniej eksplodowała bomba w przesyłce. Co więcej, do podobna sytuacja miała miejsce wczoraj - do eksplozji pakunku doszło w hurtowni napojów w Eppelheim. Jedna osoba została wtedy ranna. Na razie nie jest jasne, czy zdarzenie ma związek z dzisiejszym wybuchem.

Siedziba Lidla została odgrodzona, na miejscu jest wiele radiowozów.