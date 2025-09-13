Około godziny 15:00 w dzielnicy Puente de Vallecas w Madrycie doszło do potężnej eksplozji gazu w jednym z lokali. W wyniku wybuchu ucierpiało co najmniej 25 osób, z czego trzy zostały ciężko ranne, a dwie kolejne znajdują się w stanie krytycznym. Siła detonacji była tak duża, że zniszczeniu uległ nie tylko lokal, w którym doszło do wybuchu, ale także sąsiadujący bar oraz część budynku mieszkalnego.

Eksplozja gazu w Madrycie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Według relacji świadków eksplozja była nagła i niezwykle głośna. Fala uderzeniowa zmiotła fragmenty ścian, a odłamki szkła i gruzu rozprzestrzeniły się na dużą odległość. W wyniku wybuchu poważnie uszkodzone zostało wejście do budynku oraz jedna ze ścian przyległego baru "Mis Tesoros". Z relacji mieszkańców wynika, że lokal, w którym doszło do eksplozji, był zamieszkiwany.

Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne służby ratunkowe. Strażacy rozpoczęli akcję ratunkową i przystąpili do ręcznego usuwania gruzu. Ze względu na poważne uszkodzenia konstrukcji budynku użycie ciężkiego sprzętu jest zbyt niebezpieczne. Ewakuowano wszystkich mieszkańców trzypiętrowego budynku, w którym według sąsiadów mieszka łącznie 11 rodzin. Wśród nich znajdowała się para zamieszkująca lokal.