Około godziny 15:00 w dzielnicy Puente de Vallecas w Madrycie doszło do potężnej eksplozji gazu w jednym z lokali. W wyniku wybuchu ucierpiało co najmniej 25 osób, z czego trzy zostały ciężko ranne, a dwie kolejne znajdują się w stanie krytycznym. Siła detonacji była tak duża, że zniszczeniu uległ nie tylko lokal, w którym doszło do wybuchu, ale także sąsiadujący bar oraz część budynku mieszkalnego.

Według relacji świadków eksplozja była nagła i niezwykle głośna. Fala uderzeniowa zmiotła fragmenty ścian, a odłamki szkła i gruzu rozprzestrzeniły się na dużą odległość. W wyniku wybuchu poważnie uszkodzone zostało wejście do budynku oraz jedna ze ścian przyległego baru "Mis Tesoros". Z relacji mieszkańców wynika, że lokal, w którym doszło do eksplozji, był zamieszkiwany.

Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne służby ratunkowe. Strażacy rozpoczęli akcję ratunkową i przystąpili do ręcznego usuwania gruzu. Ze względu na poważne uszkodzenia konstrukcji budynku użycie ciężkiego sprzętu jest zbyt niebezpieczne. Ewakuowano wszystkich mieszkańców trzypiętrowego budynku, w którym według sąsiadów mieszka łącznie 11 rodzin. Wśród nich znajdowała się para zamieszkująca lokal.

Akcja ratunkowa i wsparcie dla poszkodowanych

Na miejsce skierowano 18 jednostek straży pożarnej, w tym wyspecjalizowaną jednostkę z psami ratowniczymi oraz wsparcie powietrzne z użyciem dronów. Służby medyczne Samur rozstawiły punkt pomocy w pobliskim parku Amos Acero, gdzie udzielano pomocy rannym. Policja natychmiast odcięła ruch w okolicy.

Władze miasta na bieżąco monitorują sytuację. Burmistrz Madrytu José Luis Martínez-Almeida za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał wyrazy wsparcia dla poszkodowanych i ich rodzin.

Trwa ocena szkód i przyczyn eksplozji

Policja oraz eksperci budowlani przystąpili do szczegółowej oceny stanu technicznego budynku. Istnieją poważne obawy, że konstrukcja mogła zostać naruszona, co może oznaczać konieczność długotrwałej ewakuacji mieszkańców. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną wybuchu była akumulacja gazu w lokalu na parterze, jednak dokładne okoliczności zdarzenia będą przedmiotem śledztwa.