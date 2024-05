Amerykański sekretarz ds. sił powietrznych Frank Kendall odbył w piątek w Kalifornii eksperymentalny lot na pokładzie myśliwca F-16 sterowanego przez sztuczną inteligencję - podała agencja AP. Po locie polityk stwierdził, że ufa AI na tyle, by powierzyć jej decyzję o użyciu broni.

Amerykański F-16 na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Jak informuje agencja Associated Press, która została dopuszczona do trzymanego w tajemnicy lotu z bazy Edwards w Kalifornii, Kendall spędził na pokładzie pomarańczowo-białego F-16 Vista około godziny.

W tym czasie kierowany przez AI samolot miał wykonać "błyskawiczne manewry" przy prędkości ponad 885 km/h, osiągając przeciążenie sięgające 5 g. Samolot wykonywał manewry wspólnie ze sterowanym przez człowieka myśliwcem oddalonym o 300 metrów.