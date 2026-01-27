Włoska fregata ITS Virginio Fasan, prowadzi intensywne działania śledzące rosyjski okręt podwodny Krasnodar klasy Kilo na Morzu Śródziemnym. Operacja odbywa się w ramach Stałej Grupy Morskiej NATO. "To bezpośrednie starcie uwydatnia zaostrzający się konflikt o wpływy między NATO a Rosją" - podkreśla serwis Army Recognition.

Według informacji przekazanych przez Dowództwo Morskie NATO 26 stycznia 2026 roku, włoska fregata ITS Virginio Fasan prowadzi stały nadzór nad rosyjskim okrętem podwodnym Krasnodar, który przemieszcza się przez centralną część Morza Śródziemnego.

Rosyjska jednostka jest eskortowana przez niszczyciel typu Udałoj - Siewieromorsk oraz inne okręty wsparcia.

Obecność rosyjskiego okrętu podwodnego w tym regionie nie jest przypadkowa. Krasnodar, znany z możliwości przenoszenia pocisków manewrujących Kalibr, zadebiutował w boju w roku 2017, kiedy wystrzelił pociski manewrujące w kierunku Syrii. Dziś stanowi ważny element rosyjskiej projekcji siły poza tradycyjnymi strefami operacyjnymi - podaje Army Recognition.

Cicha wojna o strefę wpływów

AR ocenia, że takie rozmieszczenie rosyjskich okrętów, jest próbą zakwestionowania dominacji NATO w regionie.

Rosyjska grupa morska była ostatnio obserwowana w trakcie przemieszczania się na południowy wschód od Sycylii. Kierowała się w stronę wschodniej części Morza Śródziemnego, prawdopodobnie w kierunku Tartusu (Syria).

Eksperci podkreślają, że działania Rosji mają na celu nie tylko demonstrację siły, ale także zbieranie informacji wywiadowczych oraz stwarzanie potencjalnego zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, w tym podmorskich kabli światłowodowych i instalacji naftowych.

Włoska marynarka odgrywa coraz większą rolę w działaniach NATO na Morzu Śródziemnym, nie tylko dostarczając nowoczesne fregaty, ale także wsparcie logistyczne i dowódcze. Grupa SNMG2 (Standing NATO Maritime Group 2), będąca częścią Sił Szybkiego Reagowania NATO, odpowiada za zapewnienie swobody żeglugi, obronę zbiorową oraz monitorowanie sytuacji morskiej w czasie pokoju, kryzysu i konfliktu.

Obecność rosyjskich okrętów podwodnych i jednostek wywiadowczych w regionie sprawia, że Morze Śródziemne staje się coraz bardziej sporną przestrzenią. NATO, poprzez stałą obecność i działania operacyjne, wysyła jasny sygnał o gotowości do obrony swoich interesów i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom dla stabilności morskiej.